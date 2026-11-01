पूर्व बल्लेबाज ने उजागर की श्रेयस अय्यर की कप्तानी की बड़ी कमजोरी, जानिए क्या कहा

कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "श्रेयस अय्यर के गेंदबाजों के बदलाव और रणनीति में थोड़ी कमी रही है। मैं यह बात सिर्फ एक हार के बाद नहीं कह रहा हूं। यह वही पुराना पैटर्न है।"

उन्होंने कहा, "जब वह IPL 2026 में पंजाब किंग्स (PBKS) की कप्तानी कर रहे थे, तब उनकी टीम ने 9 बार 200 से अधिक रन लुटाए थे। यह एक बहुत बड़ी संख्या है और इस विभाग में काफी काम करने की जरूरत है।"