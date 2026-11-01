गर्लफ्रेंड सबा आजाद पर उमड़ा ऋतिक का प्यार

ऋतिक रोशन ने गर्लफ्रेंड सबा आजाद पर लुटाया प्यार- पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं

लेखन नेहा शर्मा 01:25 pm Nov 01, 202601:25 pm

क्या है खबर?

ऋतिक रोशन और सबा आजाद के रिश्ते को 5 साल पूरे हो चुके हैं। दोनों अक्सर सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के लिए अपना प्यार जाहिर करते रहते हैं। 1 अक्टूबर को उन्होंने अपने रिश्ते के पांच साल पूरे होने का जश्न मनाया था। अब 1 नवंबर को सबा के 40वें जन्मदिन पर ऋतिक ने इंस्टाग्राम पर उनके लिए एक खास नोट लिखा। उन्होंने अपने संदेश के जरिए सबा को जन्मदिन की बधाई दी और उनके प्रति अपना प्यार जाहिर किया।