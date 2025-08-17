मुंह में हो गए हैं छाले? इन खाद्य पदार्थों का सेवन करने से आपको मिलेगा फायदा

जिन लोगों को पाचन संबंधी परेशानियां होती हैं, उनके मुंह में छाले हो जाते हैं। इनके कारण दर्द महसूस होता है और खाने-पीना व बात करने में भी कठिनाई होती है। वैसे तो आप मुंह के छालों को दवाइयों की मदद से ठीक कर सकते हैं। हालांकि, अगर आप इस दौरान कुछ विशेष खाद्य पदार्थ भी खाएंगे तो उनका उपचार और भी जल्दी हो जाएगा। डाइट में इन चीजों को शामिल करने से मुंह के छाले ठीक हो सकते हैं।

#1 उबली हुई सब्जियां छाले निकलने पर खान-पान में मसालेदार और तला-भुना भोजन शामिल करना दर्द का कारण बन सकता है। इनके बजाय आपको उबली हुई सब्जियों का सेवन करना चाहिए। उबलने के बाद सब्जियां मुलायम हो जाती हैं और उन्हें चबाने में आसानी रहती है। इससे छालों पर दबाव नहीं पड़ेगा, उनके फूटने का खतरा नहीं रहेगा और वे जल्द ही सूखकर ठीक हो जाएंगे। आप स्वाद बढ़ाने के लिए सब्जियों को दही और नमक के साथ खा सकते हैं।

#2 नरम फल मुंह में होने वाले छालों को ठीक करने में फल भी भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि, इस दौरान आपको केवल मुलायम और आसानी से चबाने योग्य फल ही खाने चाहिए। नरम फल छाले वाले हिस्से में होने वाली जलन और असुविधा को कम करने में मदद करते हैं। आप केले, तरबूज और पीच जैसे फल खा सकते हैं। ये अन्य फलों की तुलना में कम एसिडिक होते हैं, जिससे छालों के कारण होने वाला दर्द भी ठीक हो जाता है।

#3 दही अगर आपके मुंह में छाले हो गए हैं तो आपको दही का सेवन करना चाहिए। आपको जीवित प्रोबायोटिक्स युक्त सादा और बिना चीनी वाला दही खाना चाहिए। प्रोबायोटिक्स मुंह और पाचन तंत्र में मौजूद बैक्टीरिया को संतुलित करने में मदद कर सकते हैं, जिससे छाले जल्दी ठीक हो सकते हैं। साथ ही इससे छाले निकलने की संभावना भी कम हो जाती है। इसके अलावा, दही का ठंडा प्रभाव मुंह के छालों की परेशानी से कुछ राहत भी प्रदान करता है।