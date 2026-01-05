'टॉक्सिक' का टीजर जारी करने के लिए निर्माताओं ने बनाई ये योजना

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, निर्माताओं ने 'टॉक्सिक' का टीजर जारी करने के लिए एक खास तारीख चुनी है। टीजर 8 जनवरी, 2026 को जारी किया जा सकता है, क्योंकि उस दिन यश अपना 40वां जन्मदिन मनाएंगे। फिल्म से जुड़े एक सूत्र ने कहा, "यश का 40वां जन्मदिन उनके प्रशंसकों के लिए एक बड़ा मौका है, और टीम को लगता है कि टॉक्सिक का दुनिया से परिचय कराने के लिए इससे बेहतर दिन कोई नहीं हो सकता।"

फिल्म

'टॉक्सिक' के बारे में जानिए

टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' का निर्देशन राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता गीतु मोहनदास ने किया है। सूत्र ने बताया कि फिल्म के टीजर में, यश का दमदार और प्रभावशाली अंदाज दिखाई देगा जो उनके द्वारा निभाए गए अन्य सभी किरदारों से बिल्कुल अलग है। यह पीरियड गैंगस्टर ड्रामा फिल्म होगी जो 19 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों का रुख करने के लिए तैयार है। अभिनेत्री रुक्मिणी वसंत, अक्षय ओबेरॉय, टोविनो थॉमस और सुदेव नायर जैसे सितारे भी इस फिल्म का हिस्सा हैं।