CES 2026: लॉरियल ने पेश किया त्वचा के समान लचीला मास्क डिवाइस, जानिए इसकी खासियत

क्या है खबर?

सौंदर्य प्रसाधन क्षेत्र की दिग्गज कंपनी लॉरियल ने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो (CES) 2026 में ऐसी नई तकनीक पेश की जो घर पर त्वचा की देखभाल और बालों की स्टाइलिंग के बारे में लोगों की सोच को बदल सकती है। कंपनी ने 3 नए उपकरण- लाइट स्ट्रेट प्लस मल्टी-स्टाइलर, LED फेस मास्क और LED आई मास्क पेश किए हैं। इस वर्ष CES में प्रदर्शित उत्पादों से पता चलता है कि कंपनी सौंदर्य क्षेत्र में नई सीमाओं को पार कर रही है।