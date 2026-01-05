CES 2026: लॉरियल ने पेश किया त्वचा के समान लचीला मास्क डिवाइस, जानिए इसकी खासियत 

LOADING...
लॉरियल ने त्वचा के समान लचीला मास्क पेश किया है

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Jan 05, 2026
07:00 pm
क्या है खबर?

सौंदर्य प्रसाधन क्षेत्र की दिग्गज कंपनी लॉरियल ने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो (CES) 2026 में ऐसी नई तकनीक पेश की जो घर पर त्वचा की देखभाल और बालों की स्टाइलिंग के बारे में लोगों की सोच को बदल सकती है। कंपनी ने 3 नए उपकरण- लाइट स्ट्रेट प्लस मल्टी-स्टाइलर, LED फेस मास्क और LED आई मास्क पेश किए हैं। इस वर्ष CES में प्रदर्शित उत्पादों से पता चलता है कि कंपनी सौंदर्य क्षेत्र में नई सीमाओं को पार कर रही है।

LED आई मास्क

बेहद लचीला है यह मास्क

LED आई मास्क सबसे चर्चित उत्पादों में से एक है, जो अन्य सख्त और भारी LED मास्क के विपरीत बेहद लचीला और पतला दिखता है। रोशनी चालू करने पर मास्क चमकदार लाल रंग में चमकता है और वायरलेस ईयरबड्स की जोड़ी जितना कॉम्पैक्ट दिखता है। यह सिलिकॉन डिवाइस अभी प्रोटोटाइप रूप में है। इसे आईस्मार्ट नामक कंपनी के सहयोग से विकसित किया है। इसे 10 मिनट के सेशंस में सीधे त्वचा पर प्रकाश पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है।

लाइट स्ट्रेट प्लस मल्टी-स्टाइलर

बालों को नुकसान पहुंचाए बिना बदल देगा हेयर स्टाइल

लॉरियल के शो का एक और आकर्षण लाइट स्ट्रेट प्लस मल्टी-स्टाइलर है, जो एक हेयर स्टाइलिंग टूल है और पारंपरिक उच्च तापमान पर निर्भर रहने के बजाय गर्मी पैदा करने के लिए इन्फ्रारेड लाइट का उपयोग करता है। साधारण फ्लैट आयरन अक्सर 400 डिग्री से अधिक तापमान तक पहुंच जाते हैं, जिससे बालों को नुकसान होता है। कंपनी का दावा है कि यह अन्य हेयर स्टाइलर्स की तुलना में तेजी से काम करता है और बालों को मुलायम बनाता है।

