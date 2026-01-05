सलमान खान बड़ा तोहफा देने की तैयारी में, मशहूर निर्माता जोड़ी लगाएगी दांव

सलमान खान बड़ा तोहफा देने की तैयारी में, मशहूर निर्माता जोड़ी लगाएगी दांव
क्या है खबर?
बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान से जुड़ा हर अपडेट जानने के लिए लोग उतावले रहते हैं। फिलहाल तो भाईजान आगामी फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' में जोर-शोर से जुटे हुए हैं, जो इसी साल रिलीज होगी। ताजा अपडेट आया है कि इस फिल्म के अलावा, सलमान कुछ बड़ी योजना की तैयारी में जुट रहे हैं। यह उनकी नई फिल्म होगी जिसके लिए मशहूर निर्माता जोड़ी राज और डीके संग बातचीत भी चल रही है।
फिल्म
एक्शन-कॉमेडी फिल्म का हिस्सा बन सकते हैं सलमान
पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, एक सूत्र ने बताया कि सलमान एक्शन-कॉमेडी फिल्म का हिस्सा बन सकते हैं। उन्होंने कहा, "सलमान ने मूल विचार सुना है और इसमें दिलचस्पी दिखाई है। यह एक एक्शन-कॉमेडी फिल्म है, लेकिन इसमें अभिनेता को एक अलग तरह की भूमिका में दिखाया जाएगा। हालांकि, उन्होंने अभी तक इस प्रोजेक्ट को नहीं किया है।" सूत्र ने बताया कि सलमान की व्यस्तता को देखते हुए निर्माता जोड़ी, राज और डीके संग उनकी बातचीत चल रही है।
योजना
2026 के आखिर में शुरू हो सकता है योजना पर काम
सूत्र ने बताया, "अगर सबकुछ ठीक रहा और सलमान इस फिल्म से जुड़ गए, तो निर्माता 2026 के आखिर तक इसकी शूटिंग शुरू करने पर योजना बना रहे हैं। फिलहाल, सारा ध्यान क्रिएटिव तालमेल बिठाने और कहानी को अंतिम रूप देने पर है।" निर्माता राज और डीके, अमेजन प्राइम वीडियो की वेब सीरीज 'द फैमिली मैन' और 'सिटाडेल: हनी बनी' बनाकर पहले ही प्रसिद्धी हासिल कर चुके हैं। देखना दिलचस्प होगा कि सलमान संग वह क्या नया ताजा करते हैं।