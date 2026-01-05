LOADING...
होम / खबरें / देश की खबरें / दिल्ली: युवक ने की मां, भाई और बहन की हत्या, पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण
दिल्ली: युवक ने की मां, भाई और बहन की हत्या, पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण
दिल्ली में युवक ने मां, बहन और भाई की हत्या कर दी

दिल्ली: युवक ने की मां, भाई और बहन की हत्या, पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण

लेखन भारत शर्मा
Jan 05, 2026
06:58 pm
क्या है खबर?

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में एक युवक के अपनी ही मां, भाई और बहन की हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वारदात के बाद आरोपी युवक ने फरार होने की जगह सीधे पुलिस थाने पहुंच गया और आत्मसपर्मण कर दिया। दिल्ली पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया दिया। पुलिस अब हत्या के पीछे के कारणों का पता लगाने में जुटी है।

वारदात

कैसे घटी यह खौफनाक वारदात?

पुलिस ने बताया कि सोमवार शाम करीब 5 बजे मंगल बाजार निवासी यशवीर सिंह (25) लक्ष्मी नगर पुलिस थाने पहुंचा और अपने परिवार के 3 सदस्यों की हत्या करने की बात कही। इस पर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। पूछताछ में उसने बताया कि उसने अपनी मां कविता (46), बहन मेघना (24) और भाई मुकुल (14) की हत्या कर दी हैं। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों के शवों को तत्काल अस्पताल पहुंचा दिया।

कारण

युवक ने क्यों की हत्या?

आरोपी ने बताया कि उनका परिवार काफी समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। इसी से परेशान होकर उसने अपनी मां, भाई और बहन की हत्या की है। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। इसी तरह फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है ताकि सबूत जुटाए जा सकें। मामले की सभी एंगल से जांच की जा रही है।

Advertisement

बयान

पड़ोसियों ने क्‍या कहा?

पड़ोसी महेश शर्मा ने न्यूज18 से कहा, "हमें यहां हुए हत्याकांड की खबर नहीं लगी। हमें पुलिस वाले ने बताया कि यहां तीन हत्याएं हुई हैं। उन्होंने मकान का पता पूछा था। इसके बाद कुछ और पुलिसवाले आए और वो लोग ऊपर चले गए। पुलिसवाले कह रहे हैं कि बेटे ने कत्‍ल किया और और उसी ने बताया है कि मैंने मां, बहन और भाई की हत्या कर दी। बाकी किसी को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।"

Advertisement

अन्य

प्रयागराज में भी सामने आई परिवार के 3 लोगों की हत्या की घटना

इससे पहले उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जिले के मऊआइमा थाना क्षेत्र भी बेटे द्वारा पिता, बेटी और भांजी की हत्या कर शवों को कुंए में फेंकने की वारदात सामने आई थी। आराेपी मुकेश ने 2 जनवरी को अपने पिता, बहन और भांजी का अपहरण कर उनकी हत्या कर दी और बाद में शवों को पास स्थित कुंए में फेंक दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को बाहर निकाला। पुलिस अब आरोपी मुकेश की तलाश में जुटी है।

Advertisement