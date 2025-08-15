भारत के 28 राज्यों में पसंद किए जाते हैं ये व्यंजन, आप भी जानिए

भारत न केवल अपनी संस्कृति, बल्कि अपने खान-पान की विविधता के लिए भी जाना जाता है। देश के हर राज्य के व्यंजनों में अलग सामग्रियां इस्तेमाल होती हैं। हालांकि, कुछ ऐसे पारंपरिक व्यंजन हैं, जिन्हें हर राज्य के लोग बड़े चाव से खाते हैं। ये व्यंजन न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि बनाने में भी आसान होते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे भारतीय व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो सभी 28 राज्यों में खाए जाते हैं।

#1 दाल चावल दाल चावल एक ऐसा व्यंजन है, जो दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पूरे भारत में पसंद किया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कुकर में दाल, पानी और नमक डालकर पका लें। इसके बाद पैन में तेल गर्म करके उसमें राई, जीरा, हरी मिर्च और करी पत्ते डालकर भूनें। अब दाल, हल्दी और इमली का पेस्ट पैन में डालें और 5-7 मिनट तक और पकाएं। इसके बाद चावल को उबालें और दोनों को एक साथ परोसें।

#2 पनीर की सब्जी पनीर वह डेयरी उत्पाद है, जो हर भारतीय के घर में इस्तेमाल होता ही है। हालांकि, अलग-अलग राज्यों में इसकी सब्जी को अलग-अलग अंदाज में बनाया जाता है। सभी में से सबसे मशहूर है मटर पनीर की सब्जी। इसे बनाने के लिए कुकर में तेल गर्म करके उसमें खड़े मसाले भूनें। इसके बाद प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट, टमाटर की पियूरी, मसाले, नमक, मटर, तला हुआ पनीर और पानी डालकर पका लें। आप इसे कड़ाही में भी बना सकते हैं।

#3 छोले भटूरे छोले भटूरे एक प्रसिद्ध पंजाबी व्यंजन है, जो पूरे देश में पसंद किया जाने लगा है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बेसन और मैदा मिलाकर आटा गूंध लें, फिर इस आटे से बड़ी-बड़ी पूरी बनाकर गर्म तेल में तल लें। अब चनों को प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन और मसालों के साथ पकाकर इन्हें भटूरों के साथ परोसें। यह व्यंजन खास तौर से दिल्ली और उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय है।

#4 बिरयानी बिरयानी एक ऐसा व्यंजन है, जो हर राज्य में अलग-अलग तरीके से बनाया जाता है। हालांकि, इसके लिए सबसे पहले बासमती चावल को पकाया जाता है। इसके बाद सब्जियों को प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन, दही और मसालों के साथ पकाया जाता है। अब इस मिश्रण को चावल के साथ मिलाकर धीमी आंच पर पकने दिया जाता है। बाद इसे रायते के साथ गर्मा-गर्म परोसें। भारत के हर राज्य की बिरयानी का स्वाद आपको अलग लगेगा।