लहंगे के साथ महिलाएं पहन सकती हैं ये 5 तरह के फुट वियर, नहीं होगी असुविधा

लेखन सयाली
Aug 15, 2025
03:24 pm
क्या है खबर?

लहंगा एक पारंपरिक भारतीय परिधान है, जो खासतौर पर शादियों और त्योहारों के मौके पर पहना जाता है। महिलाओं के लिए लहंगा चुनना तो आसान होता है, लेकिन उसके साथ कौन-सा फुट वियर पहना जाए यह समझ नहीं आता। सही फुट वियर चुनने से न केवल आपका लुक पूरा होगा, बल्कि आपको आराम भी महसूस होगा। आज के फैशन टिप्स में हम आपको 5 ऐसे फुट वियर बताएंगे, जिन्हें आप लहंगे के साथ स्टाइल कर सकती हैं।

हील सैंडल

हील सैंडल एक ऐसा फुट वियर है, जो हर महिला के पास होना ही चाहिए। खासतौर पर अगर आप किसी शादी या पार्टी में लहंगा पहनने जा रही हैं तो यह फुट वियर सबसे बढ़िया रहेगा। चमकीली और कढ़ाई वाली लंबी हील सैंडल आपके लुक को और भी खास बना देंगी। इस फुट वियर को पहनने के बाद आपकी लंबाई बढ़ जाएगी, जिससे लहंगा जमीन में नहीं छुएगा। इससे आपको चलने में आसानी होगी और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।

पंप्स

अगर आप लंबी हील पहनकर चल नहीं पातीं तो पंप्स चुनना सही होगा। ये छोटे आकार वाली हील होती हैं, जिन्हें पहनकर चलना आसान होता है और पैरों को आराम भी महसूस होता है। ये आपको लंबा दिखाएंगी हैं और इनमें गिरने का डर भी नहीं रहेगा। पंप्स चुनते समय ध्यान रखें कि उनकी हील बहुत ऊंची न हों और वे मुड़ न जाती हों। इसके अलावा, पंप्स का डिजाइन और रंग भी आपके लहंगे से मेल खाना चाहिए।

मोरक्कन फ्लैट्स

अगर आप लहंगे के साथ कोई खास और अलग फुट वियर पहनना चाहती हैं तो मोरक्कन फ्लैट चप्पल बेहतरीन विकल्प हो सकती है। ये रंग-बिरंगी होती हैं और इनमें आकर्षक डिजाइन वाली कढ़ाई की जाती है, जो इन्हें खास बनाती है। इनका डिजाइन इतना आकर्षक होता है कि ये आपके पूरे लुक को कॉम्पलिमेंट कर सकती हैं। इसके अलावा, ये पहनने में बहुत आरामदायक होती हैं, जिससे आप पूरे दिन इन्हें पहनकर चल सकती हैं।

स्नीकर्स

आधुनिक समय की दुल्हन और ज्यादातर महिलाएं लहंगे के साथ स्नीकर्स पहनना पसंद करती हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि यह सबसे आरामदायक फुट वियर होता है। इसे पहनकर आप आसानी से नाच-कूद सकेंगी और आपके गिरने या दर्द होने का डर भी नहीं रहेगा। लहंगे के साथ महिलाएं कढ़ाई और मोतियों वाले स्नीकर्स पेयर करने लगी हैं, जिन्हें खास तौर से तैयार किया जाता है। ये बेहद स्टाइलिश दिखते हैं और एक अलग लुक भी देते हैं।

जूती

जूती पंजाब का पारंपरिक फुट वियर है, जो अब दुनियाभर में मशहूर हो गया है। आम तौर पर महिलाएं इसे सूट या कुर्ती आदि के साथ पहनना पसंद करती हैं। हालांकि, आप इसे अपने लहंगे के साथ भी स्टाइल कर सकती हैं। जूती पर जटिल कढ़ाई की जाती है, मोती-सितारे लगाए जाते हैं और पारंपरिक प्रिंट वाले कपड़े लगाए जाते हैं। इस कारण इन्हें लहंगों के साथ मैच करना बेहद आसान हो जाता है और शाही लुक मिलता है।