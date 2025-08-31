रात को सोने से पहले रोजाना पैरों में करें लहसुन की मालिश, मिलेंगे ये प्रमुख फायदे
क्या है खबर?
लहसुन का सेवन करना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है, इस बात से तो सभी वाकिफ हैं। हालांकि, काफी कम लोग जानते हैं कि इसकी पैरों में मालिश करने के भी ढेरों फायदे हैं। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा प्रियंका चोपड़ा रोजाना इस नुस्खे को अपनाती हैं। यह दर्द से राहत दिलाने का एक सदियों पुराना घरेलू नुस्खा है, जो कई देशों में प्रचिलित है। आइए जानते हैं पैरों में लहसुन की मालिश से क्या-क्या फायदे मिलते हैं।
तरीका
क्या है नुस्खे का सही तरीका?
अगर आप भी इस नुस्खे को अपनाने की सोच रहे हैं तो पहले इसका सही तरीका जान लें। इसके लिए लहसुन की कलियों को छील लें। आपको केवल वो कलियां लेनी चाहिएं, जो पूरी तरह से सही हों यानि खराब न हों। इन्हें अपने हाथ में लें और पैर के तलवे पर घिसें। ध्यान रहे कि आप ऐसा करते वक्त बहुत ज्यादा दबाव न डाल रहे हों, वर्ना जलन भी महसूस हो सकती है।
#1
दर्द से मिलती है राहत
ज्यादा मेहनत करने, चलने-फिरने या काम करने के कारण पैरों में दर्द होने लगता है। इस दर्द को दूर करने के लिए लोग दवाइयों का सहारा ले लेते हैं। हालांकि, पैरों में लहसुन की मालिश से भी दर्द से राहत पाई जा सकती है। यह खाद्य पदार्थ एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से समृद्ध होता है। ये गुण पैरों की मांसपेशियों को आराम पहुंचा सकते हैं और सूजन को कम कर सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप आपके पैरों का दर्द कम हो सकता है।
#2
रक्त संचार होता है बेहतर
पैरों में लहसुन की मालिश से का प्रमुख लाभ यह है कि इससे रक्त संचार बेहतर होता है। लहसुन में सल्फर यौगिक पाया जाता है, जिसे हमारा शरीर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में बदल देता है। यह गैस रक्त वाहिकाओं को आराम पहुंचाती है और रक्त संचार में सुधार कर देती है। इसके साथ ही इस नुस्खे से ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में भी मदद मिल जाती है। इससे ऑक्सीजन और पोषक तत्व शरीर में सही तरह से पहुंचते हैं।
#3
फंगल संक्रमण से मिलता है छुटकारा
कई बार लोगों के पैरों में फंगल संक्रमण हो जाता है, जो बेहद पीड़ादायक होता है। इसे दूर करने के लिए कई क्रीम और दवाइयां उपलब्ध रहती हैं। हालांकि, आप लहसुन रगड़कर भी इस समस्या का निवारण कर सकते हैं। इस खाद्य पदार्थ के शक्तिशाली एंटी-फंगल गुण मामूली फंगल संक्रमण को ठीक करने में सक्षम होते हैं। खास तौर से यह नुस्खा पैरों की उंगलियों के बीच होने वाले संक्रमण के उपचार में मदद करता है।
#5
प्रतिरक्षा होती है मजबूत
अगर आप बार-बार बीमार पड़ जाते हैं तो यह कमजोर प्रतिरक्षा का बड़ा संकेत हो सकता है। इसे सुधारने के लिए भी पैरों में लहसुन को घिसें। लहसुन में भरपूर मात्रा में एलिसिन नामक यौगिक होता है, जिनमें एंटी-वायरल और एंटी-बैक्टीरियल गुण मौजूद होते हैं। जब आप इसे पैरों में घिसेंगे तो एलिसिन त्वचा में अवशोषित हो कर रक्त में प्रवेश कर जाएगा। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी और बीमारियों से लड़ने में मदद मिलेगी।