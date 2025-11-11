सर्दियों में मिलने वाले 5 बेहतरीन स्ट्रीट फूड, जिनका स्वाद भूल पाना है नामुमकिन

सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, जिस दौरान कई लजीज पकवान बनाए जाते हैं। यह वही समय है, जब आप गलियों से गुजरेंगे तो आपको अलग-अलग पकवानों की खुशबू अपनी ओर खीचेगी। इस मौसम का स्ट्रीट फूड इतना लाजवाब होता है कि उसके आगे महंगे रेस्टोरेंट का खाना भी फीका पड़ जाता है। आज के लेख में हम आपको सर्दियों में खास तौर से बनने वाले 5 सबसे स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड के बारे में बताएंगे।

#1 मक्खन मलाई नवाबों के शहर लखनऊ में सर्दियों के आगमन का संकेत सर्द हवाओं से नहीं, बल्कि चौक की गलियों में बिकने वाली मक्खन मलाई से मिलता है। यह सर्दियों में बनाया जाने वाला खास मीठा व्यंजन है, जो मुंह में जाते ही घुल जाता है। दूध, क्रीम, बर्फ, चीनी, पिस्ता, केसर, इलायची और चांदी के वर्क से बनी यह मिठाई निमिष भी कहलाती है। आपको यह मिठाई दिल्ली में दौलत की चाट और बनारस में मलईओ नाम से मिल जाएगी।

#2 शकरकंदी चाट सर्दी के दौरान हर गली के पास कोई न कोई विक्रेता गर्मा-गर्म शकरकंदी जरूर बेचता है। इससे बनने वाली चाट वाकई कबीले तारीफ होती है। शकरकंदी की मिठास और मसालों का जायका मिलकर मुंह में स्वाद का विस्फोट कर देते हैं। शकरकंदी चाट खाने के बाद आपको गर्माहट भी महसूस होगी और आप ठंड में राहत पा सकेंगे। इसे बनाने के लिए शकरकंदी को भूनकर या उबालकर चाट मसाले और अन्य मसालों के साथ परोसा जाता है।

#3 गजक और चिक्की सर्दियों के खान-पान की बात हो और गजक और चिक्की का जिक्र न किया जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। ये दोनों मिठाइयां गुड़, तिल और मूंगफली से बनाई जाती हैं, लेकिन इनकी बनावट में अंतर होता है। गजक गुड़ की चाशनी में तिल मिलाकर बनाई जाती है, जबकि चिक्की में मूंगफली और गुड़ मुख्य सामग्री होती हैं। इन्हें खाने से शरीर गर्म रहता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है।