कठिन दिन के बाद मूड को बेहतर करने के लिए करें ये काम, मिलेगी राहत 

कठिन दिन के बाद मूड पूरी तरह खराब हो जाता है और सभी लोगों से चिढ़ होने लगती है। हालांकि, एक बुरा दिन आपके आने वाले दिनों को प्रभावित न करे इसकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर ही होती है। परेशानियां झेलने के बाद अगर आप खुद को खुश करना चाहते हैं तो ये 5 काम करके देखें। इन्हें करने के बाद आपको सकारात्मक महसूस होगा, नई उम्मीद जगेगी और आप खुशहाल महसूस कर पाएंगे।

#1 अपनी पसंद का खाना खाएं कभी-कभी अच्छा महसूस करने के लिए हमें खाने का सहारा लेना पड़ता है। अगर आप कठिन दिन के बाद खुश होना चाहते हैं अपनी पसंद का खाना खाएं। आप ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन कर सकते हैं, जो खुशी वाले हार्मोन को उत्तेजित करते हों। इनमें चॉकलेट, चीज, बेरी, कॉफी और फल शामिल होते हैं। इनके अलावा आप उन व्यंजनों का भी लुत्फ उठा सकते हैं, जो आपको खुश देते हों। जैसे कि मिठाइयां, केक, पिज्जा, बर्गर या मोमो आदि।

#2 भावनाओं को लिखें मन को हल्का करने का एक कारगर तरीका है अपनी भावनाओं को कागज पर उकेरना। अपने दिन के बारे में अपनी डायरी या जर्नल में लिखें। ऐसा करने से आप अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ भी पाएंगे। इसके अलावा आप डायरी में कुछ सकारात्मक अफर्मेशन भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं बहादुर हूं और मुझे खुद पर गर्व है आदि। इन अफर्मेशन को जोर-जोर से बोलें, ताकि आप उन्हें असल मायने में सच मान सकें।

#3 कलर वाक पर जाएं कई बार नकारात्मक विचारों को मन से निकालने के लिए प्रकृति के बीच समय बिताना फायदेमंद होता है। इसके लिए आप कलर वाक पर जा सकते हैं। इसमें सैर करने से पहले कोई एक रंग चुनना होता है और पूरे रास्ते उस रंग की वस्तुओं को ढूंढना होता है। इससे आपको खुशी महसूस हो सकती है और उपलब्धि की भावना आ सकती है। इसके दौरान आपका ध्यान वस्तुओं को ढूंढने पर ही रहेगा, जिससे नकारात्मक ख्याल मन से निकल जाएंगे।

#4 गर्म पानी से नहाएं दिनभर की थकान को दूर करने का एक अच्छा तरीका है गर्म पानी से नहाना। इससे न केवल शरीर को आराम मिल जाता है, बल्कि मन भी शांत हो जाता है। इसके दौरान एंडोर्फिन रिलीज होता है, जो मूड को बेहतर बनाने का काम करता है। गर्म पानी से नहाने से कोर्टिसोल का स्तर भी कम हो जाता है, जिससे तनाव और अवसाद कम होता है। साथ ही इससे मांसपेशियों को आराम मिलता है, जिससे बेहतर नींद आती है।