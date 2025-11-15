होने वाली दुल्हन निखार के लिए पिएं ये 5 सेहतमंद पेय, शादी के दिन चमकेगा चेहरा

शादी का सीजन शुरू हो गया है और इस बीच सभी दुल्हन तैयारियों में जुट जाती हैं। काम-काज और रस्मों के बीच त्वचा की रंगत फीकी पड़ने का डर रहता है। ऐसे में त्वचा की देखभाल करने के साथ-साथ आपको डाइट पर भी ध्यान देना होगा। अगर आप रोजाना इन 5 सेहतमंद पेय का सेवन करेंगी तो आपकी त्वचा अंदरूनी तौर पर निखर जाएगी। इनकी मदद से आपके गाल गुलाबी और चेहरा चमकीला हो जाएगा।

#1 चुकंदर और गाजर का जूस होने वाली दुल्हनों को रोजाना एक गिलास चुकंदर और गाजर का जूस जरूर पीना चाहिए। यह जूस विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर करेगा, खून बढ़ाएगा और त्वचा में प्राकृतिक निखार भी लाएगा। इसे बनाने के लिए एक गाजर और आधा चुकंदर लें और उन्हें अदरक और खीरे के साथ पीस लें। इसे गिलास में निकालें और नींबू का रस डालकर पी जाएं। इस जूस के सेवन से आपकी त्वचा पर नजर आने वाली डलनेस भी दूर हो जाएगी।

#2 बांस की टहनी और कमल ककड़ी का जूस बांस की टहनी और कमल ककड़ी का जूस भी दुल्हन की त्वचा को स्वस्थ बना सकता है। इस जूस में कई तरह के विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं। इसके सेवन से त्वचा गहराई तक हाइड्रेट होती है और नमी बनाए रखने में मदद मिलती है। साथ ही यह जूस शरीर को डिटॉक्स करके सूजन को भी कम करता है। इसकी रेसिपी में केवल दोनों सामग्रियों को पीसकर सेवन करना शामिल होता है।

#3 आंवले का जूस आंवला विटामिन-C से भरपूर होता है, जिसका जूस पीने से कोलेजन का उत्पादन बढ़ सकता है। यह एक तरह का प्रोटीन है, जो त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। अगर आप रोजाना यह जूस पिएंगी तो आपके चेहरे के दाग-धब्बे साफ हो जाएंगे और रंजकता भी ठीक होगी। इसके लिए ताजा आंवला जूस लें और उसमें जरा-सा केसर और शहद मिलाएं। इस पेय को खाली पेट पिएं, ताकि आपको ज्यादा लाभ मिलें।

#4 एलोवेरा और पुदीने का जूस अगर आपको पेट से जुड़ी समस्याएं होंगी तो आपकी त्वचा पर मुंहासे निकलेंगे और त्वचा अस्वस्थ नजर आएगी। इस समस्या का समाधान करने के लिए आपको हर दिन एलोवेरा और पुदीने का जूस पीना चाहिए। इसके सेवन से पाचन स्वास्थ्य दुरुस्त होता है और शरीर व त्वचा हाइड्रेटेड रहती है। जब पेट ठीक होता है तो त्वचा खुद ब खुद स्वस्थ होने लगती है और मुंहासों का भी उपचार हो जाता है।