माचा पाउडर खरीदने जा रहे हैं? गुणवत्ता की जांच करने के लिए अपनाएं ये तरीके

#1 रंग देखें माचा पाउडर की शुद्धता जांचने के लिए सबसे पहले उसके रंग पर गौर करना चाहिए। असली माचा गहरे और जीवंत हरे रंग का होता है। इससे यह साबित होता है कि उसे ग्रीन टी की ताजा पत्तियों की शेडिंग प्रक्रिया के जरिए तैयार किया गया है। इस प्रक्रिया के बाद पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल बढ़ जाता है, जिससे पाउडर का रंग जीवंत होता है। अगर माचा पाउडर हल्का पीला, भूरा या आर्टिफिशियल हरे रंग का दिखे तो उसे न खरीदें।

#2 सूंघकर देखें हर चाय की तरह माचा खरीदने से पहले उसे भी सूंघकर जरूर देखना चाहिए। शुद्ध माचा से हल्की मीठी और घास जैसी सुगंध आती है। यह ताजा खुशबू एल-थीनाइन नाम के अमीनो एसिड की मौजूदगी के चलते आती है, जो स्वाद भी बढ़ाता है। अगर दुकान पर बिकने वाले माचा पाउडर से कोई अलग खुशबू आए तो समझ जाएं कि वह मिलावटी है। आप माचा से ये 5 अनोखे व्यंजन बना सकते हैं।

#3 बनावट पर ध्यान दें माचा पाउडर खरीदते समय उसकी बनावट यानि टेक्सचर को जांचना न भूलें। असली और अच्छी गुणवत्ता वाले माचा पाउडर की बनावट मुलायम होती है। जब आप उसे उंगलियों के बीच में रगड़कर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा मानो आपके हाथों में टैलकम पाउडर हो। यह महीन बनावट ग्रीन टी की पत्तियों को पत्थर पर पीसने से मिलती होती है, जो जापान की पारंपरिक तकनीक है। इससे पत्तियों का स्वाद और पोषण बना रहता है।

#4 चख लें अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा कि माचा पाउडर असली है या नहीं तो उसे चखकर देख लें। शुद्ध माचा का एक अलग स्वाद होता है, जो वनस्पति और घास जैसा होता है। इसमें हल्की-सी प्राकृतिक मिठास और स्वादिष्ट उमामी फ्लेवर भी होता है। वहीं, मिलावटी या खराब गुणवत्ता वाले माचा पाउडर का स्वाद बेहद कड़वा होता है। जब आप असली माचा की चाय बनाएंगे तो वह थोड़ी क्रीमी भी लगेगी, जो मिलावटी माचा नहीं लगती ।