सर्दियों में बना रहे हैं काढ़ा तो इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

सर्दियों में रोजाना काढ़ा पीने से शरीर को गर्माहट मिलती है और यह शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। हालांकि, कई लोग काढ़ा बनाते समय कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जो इसके फायदे कम कर सकती हैं। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसी जरूरी बातें बताने जा रहे हैं, जिनका ध्यान रखकर आप काढ़ा बनाते समय इन गलतियों से बच सकते हैं और इसका पूरा फायदा पा सकते हैं। आइए जानें।

#1 सही सामग्रियों का चयन करें काढ़ा बनाने के लिए सही सामग्रियों का चयन बहुत जरूरी है। हल्दी, अदरक, तुलसी, काली मिर्च, दालचीनी और सौंफ जैसे मसाले चुनें क्योंकि ये सभी मसाले पुराने समय से उपयोग में आ रहे हैं। इनमें शरीर को स्वस्थ रखने वाले और रोगों से बचाने वाले गुण होते हैं। इसके अलावा इनमें कई तरह के विटामिन और खनिज होते हैं, जो शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।

#2 पानी की मात्रा पर दें ध्यान काढ़ा बनाने के लिए पानी की मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है। कुछ लोग काढ़े को ज्यादा गाढ़ा बनाते हैं, जिससे इसका स्वाद बिगड़ जाता है। इसलिए काढ़ा बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसमें पानी की मात्रा इतनी हो कि इसका स्वाद अच्छा रहे। इसके अलावा सामग्रियों को अच्छी तरह से पकाएं ताकि उनके पोषक तत्व पानी में अच्छे से मिल जाएं और इससे काढ़े का पूरा फायदा मिल सके।

#3 चीनी या शहद मिलाने से बचें काढ़े में चीनी या शहद मिलाना सही नहीं है क्योंकि ये चीजें काढ़े के स्वास्थ्यवर्धक गुणों को कम कर सकती हैं। अगर आपको मीठा पसंद है तो काढ़े में चीनी या शहद की बजाय गुड़ डालें। गुड़ में कई पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर के लिए फायदेमंद हैं। इसके अलावा गुड़ पाचन को स्वस्थ रखने में भी मदद कर सकता है।

#4 समय का रखें ध्यान काढ़ा बनाते समय समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप काढ़े को ज्यादा देर तक पकाते हैं तो इससे काढ़े के पोषक तत्व खत्म हो सकते हैं, इसलिए इसे ज्यादा देर तक न पकाएं। काढ़ा बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता है और इसे बनाने के लिए आपको लगभग 10 से 15 मिनट का समय लगता है। इसलिए इसे बनाने के लिए ज्यादा समय न लगाएं।