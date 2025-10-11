दिवाली का जश्न इन 5 पारंपरिक स्नैक्स के बिना रह जाएगा अधूरा, मेन्यू में करें शामिल

20 अक्टूबर को पूरे देश में रोशनी का सैलाब आने वाला है, क्योंकि इस दिन दिवाली मनाई जाएगी। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और अंधकार को मिटाता है। इस त्योहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा के बाद सभी लोग लजीज पकवानों का लुत्फ उठाते हैं। आपको इस दिन ये 5 स्नैक्स जरूर बनाने चाहिए, जो खास तौर से दिवाली पर तैयार किए जाते हैं। इनका स्वाद आपके मन को तृप्त कर देगा।

#1 चकली चकली दिवाली का एक पारंपरिक स्नैक है, जिसे मुरुक्कू नाम से भी जाना जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल का आटा, चने का आटा, गेहूं का आटा, बेसन, नमक, लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन, सफेद तिल, हींग और हल्दी को मिलाकर आटा गूंध लें। इस मिश्रण को चकली बनाने वाले सांचें में डालें और बटर पेपर पर गोल आकर में निकालें। इन चकलियों को गर्म तेल में तल लें और चाय के साथ परोसें।

#2 मावा कचौरी मावा कचौरी राजस्थान के जोधपुर का एक पारंपरिक दिवाली स्पेशन स्नैक है। इसे आप अपनी दिवाली पार्टी के मेन्यू में भी शामिल कर सकते हैं। इस मिठाई की रेसिपी की शुरुआत सूखे मेवों के साथ मावा या खोया मिलाने से होती है। इसके बाद इन भरवां कचौरियों को सुनहरा होने तक तला जाता है और चाशनी में डुबाया जाता है। ये मीठी कचौरियां घर आए मेहमानों को बहुत पसंद आएंगी।

#3 चिवड़ा चिवड़ा भी दिवाली पर बनने वाला स्नैक है, जो पोहे से तैयार होता है। यह एक किस्म की दालमोट होती है, जिसे चाय के साथ खाया जा सकता है। इसे तैयार करने के लिए पोहे को मसालों और लाल मिर्च के साथ भून लें। इसके बाद इसमें चना, मेवे, सेव और मूंगफली डालकर भून लें। चिवड़ा एक सेहतमंद स्नैक है, जिसे खाने के बाद आपको वजह बढ़ने की भी चिंता नहीं होगी।

#4 मठरी मठरी एक पारंपरिक उत्तर भारतीय स्नैक है, जिसे दिवाली पर लोग चाव से खाते हैं। इसे आटे और सूजी से बनाया जाता है और इसमें जीरा, अजवाइन जैसे मसाले डाले जाते हैं। मठरी को धीमी आंच पर तला जाता है, ताकि वह कुरकुरी और बिस्किट जैसी बने। यह मेथी, अजवाइन और मसाला आदि जैसे कई फ्लेवर में बनाई जाती है। इसे हफ्तों तक स्टोर भी किया जा सकता है। दिवाली पर मेहमानों को चाय के साथ यह स्नैक जरूर परोसें।