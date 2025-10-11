घर पर सबसे मजेदार और धमाकेदार दिवाली पार्टी आयोजित करना चाहते हैं? अपनाएं ये 5 टिप्स

दिवाली अपने साथ हर्षों-उल्लास और रौनक लेकर आती है, जो साल का सबसे अच्छा समय होता है। इस साल रोशनी का यह पर्व 20 अक्टूबर को पड़ रहा है। दिवाली पर चारों तरफ पटाखों की गूंज सुनाई देती है और दीपक जगमगाते नजर आते हैं। इस दिन कई लोग अपने घरों में दिवाली पार्टी का आयोजन करते हैं, जो प्रिय जनों को साथ लाने का बढ़िया मौका होता है। सबसे शानदार दिवाली पार्टी आयोजित करने के लिए ये टिप्स अपनाएं।

#1 घर की करें सजावट दिवाली पार्टी का असली मजा तभी आएगा, जब आपने इस त्योहार के सार को दर्शाने वाली सजावट की होगी। इसके लिए दरवाजों पर बंधनवार टांगें, कंदील लटकाएं और पूरे घर के अंदर-बाहर झालर वाली लाइट लगाएं। इसके अलावा घर के प्रवेश द्वार पर रंगोली बनाएं और हर कोने में मोमबत्तियां और घी के दीपक जलाएं। घर की सजावट के लिए फूलों की लटकन भी बनाएं, जिन्हें दीवारों, मेज, जमीन और बालकनी में लगाया जा सकता है।

#2 लजीज स्नैक्स और पेय का करें बंदोबस्त दिवाली का जश्न बिना लजीज स्नैक्स के अधूरा रह जाएगा। आपको अपनी पार्टी में दिवाली के पारंपरिक स्नैक्स का बंदोबस्त करना चाहिए, जिनमें चकली, नमक पारे, चिवड़ा, मठरी और पनीर टिक्का आदि शामिल होते हैं। इसके अलावा मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक, मौकटेल, जूस, शेक और लस्सी आदि जैसे ठंडे पेय भी परोसें। मिठाइयां तो दिवाली का पर्याय मानी जाती हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए पार्टी के मेन्यू में ढेर सारी मिठाइयां जरूर शामिल करें।

#3 खेलों से पार्टी को बनाएं खुशनुमा घर आए मेहमानों का मनोरंजन करने के लिए खेलों की भी व्यवस्था रखें। दिवाली पर लोग पोकर और ताश जैसे खेल खेलना पसंद करते हैं। इनके अलावा, आप UNO, लूडो, शतरंज और बोर्ड गेम भी ला सकते हैं। माहौल को और खुशनुमा बनाने के लिए नेवर हैव आई एवर, अंताक्षरी, डंब चारेड्स और ट्रुथ एंड डेयर जैसे खेल भी खेलें। इसके अलावा पार्टी के दौरान गाने भी बजाते रहें, ताकि मेहमान उन पर थिरक सकें।

#4 बनाएं सुंदर-सा फोटो बूथ इन दिनों कोई भी जश्न तब तक पूरा नहीं होता जब तक तस्वीरें न खींची गई हों। ये सुहानी यादें होती हैं, जिन्हें बाद में देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। अगर आप घर के किसी कोने में सुंदर-सा फोटो बूथ बनाएंगे, तो आपकी पार्टी की सबसे ज्यादा चर्चा होगी। दीवार पर दिवाली वाला कोई खूबसूरत-सा बैकग्राउंड लटका दें और उसके ऊपर फेरी लाइट, फूलों वाली झालर और लैंप आदि टांग दें। इसके साथ आप मजेदार प्रॉप्स रख सकते हैं।