आपके बच्चे का भी पढ़ाई में नहीं लगता मन? ये 5 काम करने से बदलेगी आदत

आजकल के ज्यादातर बच्चे पढ़ाई से जी चुराते हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है एकाग्रता की कमी। वे घंटों किताबें लिए बैठे तो रहते हैं, लेकिन उनका ध्यान पढ़ाई के बजाय अन्य चीजों में ही लगा रहता है। ज्यादातर बच्चे पढ़ते समय खेल-कूद, खाने, टीवी देखने या मोबाइल चलाने के बारे में सोचते रहते हैं। अगर आपके बच्चे का भी पढ़ाई में मन नहीं लगता तो बच्चों की देखभाल से जुड़े ये 5 टिप्स उसकी आदत को बदल सकते हैं।

#1 पढ़ाई करने का समय निर्धारित करें बच्चों के लिए एक व्यवस्थित टाइम टेबल बनाना जरूरी होता है, ताकि उन्हें पता हो कि उन्हें कब क्या करना है। अगर आप रोज उन्हें अलग-अलग समय पर पढ़ने बैठाएंगे तो उनके लिए ध्यान लगा पाना मुश्किल हो जाएगा। इसके बजाय पढ़ने का समय निर्धारित करें, ताकि आपका बच्चा ध्यान लगाकर पढ़ाई कर सके। इसके लिए शाम का समय सबसे अच्छा रहता है। जब आप रोजाना उसे 1-2 घंटे पढ़ाएंगे तो जल्द ही यह उसकी आदत बन जाएगी।

#2 ध्यान भटकाने वाली चीजों को बच्चे से दूर रखें मोबाइल जैसे उपकरण इन दिनों बच्चों का ध्यान भटकाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। आपको इन्हें बच्चों से केवल पढ़ते समय ही नहीं, बल्कि हमेशा छिपाकर रखना चाहिए। इसके अलावा पढ़ाई के समय बच्चों के सामने बातें करने, खुद मोबाइल चलाने या टीवी देखने से बचें। इन चीजों से उनका ध्यान भटक सकता है, जिसके परिणामस्वरूप वे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। पढ़ाते समय उनके आसपास खिलौने आदि भी न रखें, क्योंकि वे भी एकाग्रता कम कर सकते हैं।

#3 पढ़ाई को मजेदार बनाएं बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका है पढ़ाई को ही मजेदार बना देना। इसके लिए आप उन्हें खेल की तरह पढ़ा सकते हैं, जिसके दौरान क्विज आदि शामिल हों। उन्हें कहानियों की तरह पाठ पढ़ाएं, रचनात्मक गतिविधियां शामिल करें और पढ़ाई से संबंधित वीडियो दिखाएं। आप उनका दिमाग तेज करने के लिए उन्हें ऐसी जगहों पर ले जा सकते हैं, जहां उन्हें कुछ सीखने को मिले। उन्हें चिड़ियाघर, साइंस सेंटर या संग्रहालय ले जाएं।

#4 रोजाना छोटे-छोटे लक्ष्य तय करें बच्चों को जब एक साथ कई चीजें याद करने को कहा जाता है तो वे परेशान हो कर कुछ भी नहीं याद कर पाते हैं। इससे बेहतर होगा कि आप रोजाना थोड़ा-थोड़ा करके उन्हें पाठ याद करवाएं। हर दिन छोटे-छोटे लक्ष्य तय करें, जैसे कि एक पाठ पढ़ना, 10 सवाल हल करना या 20 नए शब्द याद करना आदि। इन लक्ष्यों को पूरा करने का समय भी निर्धारित करें, ताकि बच्चे की एकाग्रता बढ़े और वह अनुशासित रहे।