त्योहारों के दौरान इन 5 तरीकों से अपनी त्वचा का रखें ध्यान, चमकेगा चेहरा

त्योहारों का मौसम नजदीक आते ही हर कोई अपने चेहरे को आकर्षक और तरोताजा दिखाने के लिए तरह-तरह के उपाय अपनाता है, खासकर महिलाएं तो इस बात का विशेष ध्यान रखती हैं कि उनके चेहरे पर निखार बरकरार रहे। हालांकि, त्योहारों के दौरान ज्यादा काम और खान-पान की अनियमित आदतों के कारण त्वचा की देखभाल करना मुश्किल हो जाता है। आइए आज हम आपको पांच आसान और प्रभावी तरीके बताते हैं, जिनसे आपकी त्वचा तरोताजा रहेगी।

#1 हफ्ते में 2 या 3 बार करें स्क्रबिंग स्क्रबिंग से त्वचा की गंदगी साफ होती है, जिससे त्वचा को पोषण मिल सकता है। यह मृत त्वचा को हटाने में भी मदद कर सकता है। साथ ही यह रोमछिद्रों को बंद होने से रोकता है। इसके लिए आपको हर दिन नहीं, बल्कि हफ्ते में 2 से 3 बार स्क्रबिंग करनी चाहिए। अलग-अलग त्वचा के अनुसार स्क्रबिंग के तरीके अपनाएं। आप चाहें तो घरेलू स्क्रब भी बना सकते हैं।

#2 पानी की मात्रा बढ़ाएं पानी पीना त्वचा के लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए दिनभर में 8-10 गिलास पानी पीएं। साथ ही नाश्ते से लेकर रात के खाने तक के बीच 2-3 घंटे के अंतराल पर एक गिलास पानी जरूर पीएं। इसके अतिरिक्त तरबूज, खीरा, नारियल पानी और ताजे फलों का रस जैसी चीजों का सेवन भी करें। इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और त्वचा को पोषण भी मिलेगा।

#3 घर पर बनाएं फेस मास्क फेस मास्क त्वचा को पोषण देने के साथ उसे स्वस्थ और चमकदार बनाने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए आप घर पर ही फेस मास्क बना सकते हैं। उदाहरण के लिए मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल का फेस मास्क बनाकर लगाएं। मुल्तानी मिट्टी त्वचा के तेल को नियंत्रित करने के साथ गंदगी को हटाने में मदद कर सकती है, जबकि गुलाब जल त्वचा को हाइड्रेट रखता है।

#4 अच्छी नींद लें अच्छी नींद न केवल आपके शरीर को आराम देती है, बल्कि आपकी त्वचा के लिए भी फायदेमंद है। अच्छी नींद से त्वचा की थकान दूर होती है और वह तरोताजा महसूस करती है। कोशिश करें कि आप रोजाना 7-8 घंटे की नींद लें ताकि आपकी त्वचा भी तरोताजा और स्वस्थ रहे, खासकर त्योहारों के दौरान जब आप ज्यादा थकान महसूस कर रहे हों तो भरपूर आराम करें ताकि आपका चेहरा तरोताजा दिखे।