शरीर के Ph स्तर को संतुलित कर सकते हैं ये अल्कलाइन खाद्य पदार्थ

शरीर का एक निश्चित pH स्तर होता है, जो इसे स्वस्थ रखने में मदद करता है। अम्लीय खाद्य पदार्थों के कारण शरीर का pH स्तर असंतुलित हो जाता है, जिससे कई समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में शरीर को अल्कलाइन युक्त आहार की जरूरत होती है, जो इसे संतुलित करने में मदद कर सकता है। आइए आज हम आपको पांच ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताते हैं, जो शरीर को अल्कलाइन प्रदान कर सकते हैं।

#1 ब्लूबेरी ब्लूबेरी एक बेहतरीन फल है, जो प्राकृतिक रूप से एंटी-ऑक्सीडेंट्स और सूजन कम करने वाले गुणों से भरपूर होता है। ये गुण शरीर के pH स्तर को संतुलित रखने में मदद कर सकते हैं। ब्लूबेरी में मौजूद फाइटोन्यूट्रिएंट्स शरीर में अम्लीय प्रभाव को कम करने में सहायक होते हैं, जिससे शरीर का pH स्तर संतुलित रहता है। इसके अलावा ब्लूबेरी का सेवन प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने और पाचन को स्वस्थ रखने में भी मदद कर सकता है।

#2 दाल दालें प्रोटीन का एक बेहतरीन स्रोत हैं और इनमें फाइबर, विटामिन्स और जरूरी खनिज भी पाए जाते हैं। इन पोषक तत्वों के कारण दालें शरीर के pH स्तर को संतुलित रखने में मदद कर सकती हैं। दालें अम्लीय खाद्य पदार्थों के विपरीत होती हैं और इन्हें खाने से शरीर में अल्कलाइन प्रभाव बढ़ता है। इसके अलावा दालें पाचन को स्वस्थ रखने, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने और हृदय रोगों से बचाने में भी कारगर हैं।

#3 ब्रोकली ब्रोकली एक ऐसी सब्जी है, जो न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि शरीर के pH स्तर को संतुलित रखने में भी मदद कर सकती है। ब्रोकली में एक खास तत्व पाया जाता है, जो अम्लीय प्रभाव को कम करने में सहायक होता है। इसके अलावा ब्रोकली में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स और सूजन कम करने वाले गुण भी इस प्रक्रिया में योगदान देते हैं। नियमित रूप से ब्रोकली का सेवन करने से शरीर का pH स्तर संतुलित रहता है।

#4 छोले छोले एक पौष्टिक अनाज है, जो प्रोटीन, फाइबर और विटामिन्स से भरपूर होता है। यह शरीर के pH स्तर को संतुलित रखने में मदद कर सकता है। छोले में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स और फाइबर शरीर में अम्लीय प्रभाव को कम करने में सहायक होते हैं। इसके अलावा छोले का सेवन पाचन को स्वस्थ रखने, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने और हृदय रोगों से बचाने में भी कारगर हो सकता है।