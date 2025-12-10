पूर्वोत्तर भारत की पौष्टिक सब्जी है इस्कुस, इससे बनाएं ये 5 लजीज व्यंजन

#1 इस्कुस की सब्जी इस्कुस की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले इस्कुस को अच्छे से धोकर काट लें। अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, हींग, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डालें। इसके बाद इसमें कटे हुए इस्कुस के टुकड़े डालकर थोड़ी देर पकाएं। अब इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला मिलाएं और ढक्कन लगाकर धीमी आंच पर पकने दें। जब इस्कुस नरम हो जाए तो इसे परोसें और चावल के साथ खाएं।

#2 इस्कुस का रायता इस्कुस का रायता एक ताजगी भरा व्यंजन है, जिसे आप किसी भी मुख्य भोजन के साथ परोस सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले दही को फेंट लें, फिर उसमें कद्दूकस किया हुआ कच्चा इस्कुस मिलाएं। अब इसमें भुना जीरा पाउडर, नमक और थोड़ी-सी कटी हुई पुदीना की पत्तियां डालें। आप चाहें तो इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। यह रायता पेट के लिए बहुत फायदेमंद होगा।

#3 इस्कुस के मोमो पूर्वोत्तर भारत में लोग मोमो बहुत पसंद करते हैं, जिसे इस्कुस से भी बनाया जाता है। इसके लिए इस्कुस को कद्दूकस कर लें और उसका सारा पानी निचोड़ दें। अब इसमें नमक, काली मिर्च, एक चम्मच मक्खन, प्याज, हरी मीर्च और अन्य सब्जियां शामिल करें। मैदे, नमक और तेल की मदद से मुलायम आटा गूंधें और उसकी गोल-गोल रोटियां बेल लें। इसमें इस्कुस की स्टफिंग करें और स्टीम करके मजे से खाएं।

#4 इस्कुस का अचार अचार भारतीय खान-पान का अहम हिस्सा है, लेकिन इस्कुस का अचार थोड़ा अलग होता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कच्चे इस्कुस को छोटे टुकड़ों में काट लें और धूप में सुखा लें। अब सरसों का तेल गर्म करें और उसमें मेथी दाना, सौंफ और कलौंजी डालें। जब ये मसाले भुन जाएं तो इनमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक मिलाएं। सूखे हुए इस्कुस के टुकड़ों को इस मसाले में मिलाकर धूप में सुखाएं।