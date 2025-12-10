चिहुआहुआ कुत्ते को आक्रामक बनने से रोकने के लिए अपनाएं ये 5 सुझाव

चिहुआहुआ कुत्ता छोटे आकार का होता है, जो दिखने में बहुत प्यारा लगता है। हालांकि, इसका स्वाभाव काफी गुस्से वाला होता है। कभी-कभी ये छोटे कुत्ते भी बड़े कुत्तों की तरह आक्रामक हो जाते हैं। इस लेख में हम कुछ सरल और असरदार टिप्स बताएंगे, जिनकी मदद से आप अपने चिहुआहुआ को आक्रामक बनने से रोक सकते हैं। इन्हें अपनाने से वे शांत और खुश रहेगा और सभी से प्रेम करेगा।

#1 नियमित एक्सरसाइज कराएं एक्सरसाइज किसी भी कुत्ते के लिए बहुत जरूरी होती है, खासकर छोटे आकार के कुत्तों के लिए। नियमित एक्सरसाइज से आपका चिहुआहुआ अपनी ऊर्जा को सही तरीके से निकाल पाएगा और उसका मूड बेहतर रहेगा। रोजाना उसे थोड़ी देर टहलाएं या पार्क में खेलने ले जाएं। इससे न केवल उसकी शारीरिक सेहत बनी रहेगी, बल्कि वह मानसिक रूप से भी संतुलित रहेगा। इसके अलावा आप उसे दौड़ने या गेंद लाने जैसे खेल भी सिखा सकते हैं।

#2 सकारात्मक प्रोत्साहन का उपयोग करें अपने चिहुआहुआ को अच्छे व्यवहार के लिए इनाम दें। जब भी वह शांत रहे या किसी आदेश का पालन करे, उसे कुछ स्वादिष्ट दें या उसकी तारीफ करें। इससे वह समझेगा कि अच्छा व्यवहार सराहा जाता है और वह बार-बार वही करेगा। इसके अलावा उसे समय-समय पर प्यार और स्नेह दें, ताकि वह खुद को खास महसूस करे और उसका आत्मविश्वास बढ़े। यह तरीका उसे सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा और उसका आक्रामक स्वभाव कम करेगा।

#3 सामाजिकता बढ़ाएं अपने चिहुआहुआ को अन्य कुत्तों और लोगों से मिलवाना न भूलें, ताकि वह सामाजिक बन सके। इससे उसकी सामाजिक क्षमताएं विकसित होंगी और वह दूसरों के साथ मिलकर रहना सीखेगा। धीरे-धीरे उसे नए माहौल में लाएं और अलग-अलग परिस्थितियों का अनुभव कराएं, ताकि वह हर स्थिति का सामना करना सीख सके। इसके अलावा उसे नए दोस्त बनाने का मौका दें, ताकि वह औरों को देखकर आक्रामक होने के बजाय सुखी रहे।

#4 उचित प्रशिक्षण दें चिहुआहुआ को 'बैठो', 'आओ' और 'रुको' जैसे बुनियादी आदेश जरूर सिखाएं। इससे वह आपके आदेशों का पालन करना सीखेगा और उसका आक्रामक स्वभाव भी कम होगा। प्रशिक्षण सत्र छोटे रखें, ताकि उसका ध्यान बना रहे और वह जल्दी सीख सके। इससे वह अधिक उत्साहित रहेगा और जल्दी सीख सकेगा। प्रशिक्षण के दौरान उसे डाटने, मारने या सजा देने की गलती न करें। इससे उसके ऊपर बुरा असर पड़ेगा और वह और आक्रामक बन जाएगा।