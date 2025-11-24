पूर्वोत्तर भारत के लोगों की पसंदीदा सब्जी है इस्कुस, जिसे खा कर आप रहेंगे बेहद तंदुरुस्त
पूर्वोत्तर भारत में कई तरह की अनोखी सब्जियां खाई जाती हैं, जिनमें से एक है इस्कुस। यह हरे या सफेद रंग की नाशपाती जैसी दिखने वाली सब्जी होती है। इसे कई लोग 'चायोट लौकी' या 'चौ-चौ' नाम से भी जानते हैं। सिक्किम के खान-पान में यह विशेष रूप से पाई जाती है और इससे मोमो समेत कई व्यंजन बनाए जाते हैं। अगर आप इस्कुस को डाइट का हिस्सा बनाएंगे तो आपको ये स्वास्थ्य लाभ मिलेंगे।
ब्लड शुगर को रखता है नियंत्रित
जिन लोगों को मधुमेह है या जिनका ब्लड शुगर बढ़ा है, उन्हें इस्कुस का सेवन करना चाहिए। यह सब्जी ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट कम होते हैं और यह घुलनशील और अघुलनशील फाइबर का अच्छा स्रोत होता है। इसके चलते यह ब्लड शुगर को अचानक नहीं बढ़ने देता और स्थिर रखता है। इसमें मौजूद फाइबर कार्बोहाइड्रेट के अवशोषण को धीमा करता है, जिससे खाने के बाद ब्लड शुगर कम हो जाती है।
पोषण से भरपूर
इस्कुस को डाइट का हिस्सा बनाना इसलिए अच्छा निर्णय होगा, क्योंकि इसमें कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं। यह फाइबर का बढ़िया स्त्रोत है और विटामिन व मिनरल से भी समृद्ध होता है। इस्कुस खाने से आपको प्रोटीन, विटामिन-C, विटामिन-B9, विटामिन-K, विटामिन-B6, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, पोटैसियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व मिल सकते हैं। इसके अलावा इसमें कोई वसा नहीं होती और महज 39 कैलोरी ही होती हैं, जिसके चलते इसे खाने से वजह भी नहीं बढ़ता।
दिल के लिए फायदेमंद
इस्कुस को खान-पान में शामिल करने का मुख्य लाभ यह है कि यह दिल के स्वास्थ्य को दुरुस्त करता है। इसे खाने से हृदय रोग का खतरा कम हो जाता है और उच्च ब्लड प्रेशर की समस्या भी ठीक होने लगती है। साथ ही यह कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है और रक्त प्रवाह को भी तेज करता है। इस्कुस में कई एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं।
उम्र बढ़ने के लक्षणों को करता है धीमा
उम्र बढ़ने के मुख्य कारणों में से एक है मुक्त कणों का बढ़ना, जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे शरीर कमजोर होने लगता है और समय से पहले बुढ़ापा झलकने लगता है। ऐसे में इस्कुस का सेवन आपकी कोशिकाओं को मुक्त कणों से होने वाली क्षति से सुरक्षित रख सकता है, जिससे बुढ़ापे के लक्षण भी कम नजर आते हैं। ऐसा इसमें मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स की वजह से होता है।
पाचन में सहायक
नियमित रूप से इस्कुस खाने से आपका पाचन स्वास्थ्य भी बेहतर हो सकता है। यह सब्जी शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करती है, जिससे पेट अच्छी तरह साफ होता है। साथ ही इसमें फाइबर भी होता है, जो खाने को अच्छी तरह पचाने में सहायक होता है। इस्कुस में पाचन में मदद करने वाले यौगिक फ्लेवोनोइड्स उच्च मात्रा में पाए जाते हैं। इसे खाने से कब्ज, गैस और एसिडिटी की समस्या का निवारण हो जाता है।