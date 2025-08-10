एली अवराम फिट रहने के लिए करती हैं ये एक्सरसाइज, जानिए इनके जरिए मिलने वाले फायदे

एली अवराम स्वेडिश ग्रीक मूल की भातरीय अभिनेत्री हैं। वह 'मिक्की वायरस' और 'किस-किस को प्यार करूं' जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। वह अपनी फिटनेस बनाए रखने के लिए अलग-अलग वर्कआउट रूटीन और डांस आदि का सहारा लेती हैं। अब अवराम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वह 3 खास एक्सरसाइज करती नजर आ रही हैं। आइए इन सभी के बारे में विस्तार से जानते हैं।

वीडियो इंस्टाग्राम पर साझा किया वर्कआउट रूटीन अवराम ने अपने इस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इसमें वह जिम में पसीना बहाती हुई नजर आ रही हैं और अधिक तीव्रता वाली एक्सरसाइज करती दिख रही हैं। उन्होंने वीडियो के कैप्शन में लिखा, "कदम दर कदम हम वहां पहुंच जाएंगे।" वीडियो में वह सबसे पहले बारबेल वॉकिंग लंजेस करती नजर आती हैं। इसके बाद वह डेडलिफ्ट और रेजिस्टेंस बैंड एक्सरसाइज करती नजर आती हैं।

#1 बारबेल वॉकिंग लंजेस बारबेल वॉकिंग लंजेस एक प्रभावी एक्सरसाइज है जो पैरों और निचले शरीर को मजबूत बनाने में मदद करती है। यह एक ऐसी एक्सरसाइज है, जो एक ही समय पर कई मांसपेशियों को सक्रीय करती है। इसके दौरान बारबेल को कंधों पर रखकर चलना होता है और घुटने को मोड़कर नीचे की ओर झुका जाता है। इसे करने से संतुलन और समन्वय में सुधार हो सकता है। इससे शरीर की समग्र ताकत और सहनशक्ति को भी बढ़ाया जा सकता है।

#2 डेडलिफ्ट पूरे शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए डेडलिफ्ट एक्सरसाइज बढ़िया रहती है। यह खासकर पीठ, पैरों और हाथों की मांसपेशियों पर काम करती है। इसमें बारबेल को दोनों हाथों से उठाकर ऊपर-नीचे करना होता है। वजन उठाते समय पीठ को सीधा रखना बेहद जरूरी होता है। डेडलिफ्ट करने से कई फायदे मिल सकते हैं। इसके जरिए पीठ की मांसपेशियों को मजबूत बनाया जा सकता है, पैरों की ताकत बढ़ाई जा सकती है और हाथों की मांसपेशियां मजबूत होती है।