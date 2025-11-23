केले के तने से बनाएं ये 4 पौष्टिक व्यंजन, इनका स्वाद भी होता है लाजवाब

केले का तना एक ऐसा खाद्य पदार्थ है, जिसकी ज्यादा चर्चा नहीं की जाती। हालांकि, इसके स्वास्थ्य लाभों को देखते हुए यह सभी की डाइट का हिस्सा होना ही चाहिए। इसके सेवन से आपको वजन घटाने में मदद मिल सकती है, शरीर डिटॉक्स हो सकता है और पाचन भी दुरुस्त हो सकता है। केले के तने का उपयोग करके कई स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जा सकते हैं, जिनमें से 4 की रेसिपी आज हम साझा करेंगे।

#1 केले के तने की सूखी सब्जी केले के तने की सूखी सब्जी दक्षिण भारत का पारंपरिक पकवान है, जिसे वजैथंडु पोरियाल कहते हैं। इसे बनाने के लिए केले के तने के ऊपरी भाग को चीलें और रेशे निकालकर काट लें। इसके बाद इन्हें नमक और हल्दी डालकर उबाल लें। एक कड़ाही में तेल गरम करें और उसमें सरसों के दाने, उड़द दाल, सूखी लाल मिर्च और हींग भूनें। अब अदरक, हरी मिर्च और करी पत्ता डालकर भूनें और केले के तने के टुकड़े डालकर पका लें।

#2 केले के तने और हरी मूंग दाल की सब्जी केले के तने और हरी मूंग दाल की सब्जी बनाने के लिए दाल भिगो लें। केले के तने को काटें और नमक के पानी में उबाल लें। एक पैन में तेल गर्म करके उसमें प्याज, सूखी लाल मिर्च, खड़ी धनिया, नमक, जीरा, काली मिर्च, सरसों, सूखा नारियल और चना दाल भून लें। इन मसालों को ठंडा करके पीस लें। जिस बर्तन में आपने केले के तने उबले उसमें हरी मूंग दाल और पिसे मसाले मिलाएं और पानी डालकर पका लें।

#3 केले के तने की चटनी केले के तने से बहुत लजीज चटनी भी बनाई जा सकती है, जो कमाल की साइड डिश होगी। इसके लिए केले के तने को टुकड़ों में काट लें और उसके रेशे जरूर हटा दें। अब सूखी लाल मिर्च, करी पत्ते, चना दाल, खड़ी धनिया, भीगी हुई इमली, नमक, गुड़ और ताजा घिसा हुआ नारियल भून लें। केले के तने को अच्छी तरह भाप में पकाने के बाद सभी सूखे मसालों के साथ पीस लें। इसमें पसंद के मुताबिक तड़का लगाएं।