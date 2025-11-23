स्मृति ईरानी किसकी बदौलत बनीं 'तुलसी'? कहा- गार्ड ने तो मुझे एंट्री तक नहीं दी थी

कहानी एकता ने स्मृति को देखते ही बना दिया था तुलसी स्मृति ने कहा, "मुझे शो में एक अभिनेता की बहन का छोटा सा रोल मिला था। मैंने अपने पिता से पैसे उधार लिए थे। पिता ने कहा था कि अगर मैं पैसे वापस नहीं कर पाई तो मुझे उनके कहे मुताबिक शादी करनी होगा। बड़ा दवाब था। मैं काफ मुश्किल में थी, लेकिन जब एकता ने मुझे देखा तो उन्होंने तुरंत फैसला कर लिया। उन्होंने मेरा पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और तुलसी विरानी का किरदार मुझे सौंप दिया।"

किस्सा ऑडिशन में फेल होने के बावजूद एकता की जिद पर तुलसी बनीं स्मृति स्मृति बताती हैं, "मैंने पहले ऑडिशन दिया था और फेल हो गई थी। अगले दिन मुझे दोबारा ऑडिशन के लिए बुलाया गया। जब मैं ऑफिस गई तो सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे अंदर ही नहीं घुसने दिया। मैंने कहा कि मैं एक अभिनेत्री हूं, लेकिन उसने कहा कि तुम एक अभिनेत्री जैसी नहीं दिखती। किसी तरह मैं अंदर पहुंच गई, लेकिन मैं ऑडिशन मेंं फिर फेल हो गई, बावजूद इसके एकता ने कहा कि वो मुझे ही तुलसी बनाना चाहती हैं।"