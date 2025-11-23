भारतीय टीम ने शानदार जीत दर्ज की

भारत ने पहला महिला टी-20 ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप जीता, फाइनल में नेपाल को हराया

लेखन आदर्श कुमार 06:54 pm Nov 23, 202506:54 pm

क्या है खबर?

भारत ने पहला महिला टी-20 ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया। कोलंबो के पी सारा ओवल में खेले गए फाइनल में भारत ने नेपाल को 7 विकेट से हराते हुए खिताब अपने नाम किया। पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम अपराजित रही और हर मुकाबले में अपना दबदबा दिखाया। फाइनल में भारत की शानदार गेंदबाजी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने नेपाल को पूरी पारी में सिर्फ 1 चौका लगाने दिया।