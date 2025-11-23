LOADING...
होम / खबरें / खेलकूद की खबरें / भारत ने पहला महिला टी-20 ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप जीता, फाइनल में नेपाल को हराया
भारत ने पहला महिला टी-20 ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप जीता, फाइनल में नेपाल को हराया
भारतीय टीम ने शानदार जीत दर्ज की

भारत ने पहला महिला टी-20 ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप जीता, फाइनल में नेपाल को हराया

लेखन आदर्श कुमार
Nov 23, 2025
06:54 pm
क्या है खबर?

भारत ने पहला महिला टी-20 ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया। कोलंबो के पी सारा ओवल में खेले गए फाइनल में भारत ने नेपाल को 7 विकेट से हराते हुए खिताब अपने नाम किया। पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम अपराजित रही और हर मुकाबले में अपना दबदबा दिखाया। फाइनल में भारत की शानदार गेंदबाजी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने नेपाल को पूरी पारी में सिर्फ 1 चौका लगाने दिया।

मुकाबला

ऐसे मिली भारतीय टीम को जीत 

भारत ने पहले गेंदबाजी करते हुए नेपाल को 20 ओवर में 114/5 के स्कोर पर रोक दिया। लक्ष्य का पीछा भारत ने तेज शुरुआत के साथ की और सिर्फ 12 ओवर में जीत हासिल कर लिया। फूला सरन ने 27 गेंदों में नाबाद 44 रन बनाकर जीत में अहम भूमिका निभाई। सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया था, जबकि नेपाल ने कड़े मुकाबले में पाकिस्तान को मात देकर फाइनल में जगह बनाई थी।

टीम

ऐसा रहा टूर्नामेंट 

6 टीमों वाला यह टी-20 टूर्नामेंट भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच खेला गया। नॉकआउट मुकाबले कोलंबो और श्रीलंका में आयोजित हुए। भारत की यह ऐतिहासिक खिताबी जीत न सिर्फ उनकी उपलब्धि को दर्शाती है, बल्कि ब्लाइंड क्रिकेट के विकास और आने वाले वर्षों में इसके विस्तार के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होती है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इस साल महिला वनडे विश्व कप भी अपने नाम किया था।