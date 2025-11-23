तेजस विमान दुर्घटना में शहीद नमांश को विंग कमांडर पत्नी ने दी अंतिम विदाई, देखें वीडियो

शोक भारतीय वायुसेना और ग्रामीणों ने शोक व्यक्त किया वायुसेना ने स्याल के परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। पटियालकर के ग्रामीणों ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। स्थानीय निवासी और सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा में स्याल के सहपाठी पंकज चड्ढा ने उन्हें स्कूल का गौरव बताया। एक अन्य ग्रामीण, संदीप कुमार ने कहा कि वे सभी अपने छोटे भाई के निधन से बहुत दुखी हैं। इस दौरान पत्नी विंग कमांडर अफशां अख्तर ने भी स्याल को अश्रुपूर्ण विदाई दी।

भावना स्याल के चाचा ने शैक्षणिक उत्कृष्टता को याद किया स्याल के चाचा मदन लाल ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया और उन्हें एक होनहार छात्र बताया जो स्कूल में अव्वल आता था। लाल ने ANI से कहा , "यह देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है।" भारतीय वायुसेना ने पुष्टि की है कि स्थानीय समयानुसार दोपहर लगभग 2:10 बजे दुबई एयर शो 2025 में हवाई प्रदर्शन के दौरान HAL तेजस जेट के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण स्याल की मौत हो गई थी।

ट्विटर पोस्ट विंग कमांडर अफशां ने अपने पति को दी अंतिम विदाई #WATCH | Himachal Pradesh: Wing Commander Afshan salutes her husband, Wing Commander Namansh Syal, as she pays her last respects to him.



Wing Commander Namansh Syal lost his life in the LCA Tejas crash in Dubai on 21st November. pic.twitter.com/DPKwARut4r — ANI (@ANI) November 23, 2025