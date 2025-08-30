फेस पैक लगाते समय न करें ये 4 गलतियां, त्वचा को हो सकता है नुकसान

प्रदूषण और अन्य कारकों से त्वचा अस्वस्थ हो जाती है। ऐसे में त्वचा की देखभाल करके लोग उसे बहाल करने की कोशिश करते हैं। इस दौरान जो उत्पाद सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाता है, वह है फेस पैक। इसके इस्तेमाल से त्वचा में निखार आ जाता है, मुंहासे दूर हो जाते हैं और कई अन्य समस्यों का समाधान हो जाता है। लोग फेस पैक लगाते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिनके कारण त्वचा को नुकसान हो जाता है।

#1 पहले चेहरे को साफ न करना ज्यादातर लोग बिना चेहरे को साफ किए फेस पैक लगाने की गलती कर देते हैं। हालांकि, ऐसा करने से उत्पाद का असर उल्टा भी हो सकता है। आपकी त्वचा की सतह पर लगा मेकअप, गंदगी और तेल एक परत जैसी बना देगा। यह फेस पैक के सक्रिय अवयवों को प्रभावी रूप से त्वचा में प्रवेश करने से रोकेगी। इसीलिए, जरूरी है कि आप फेस पैक उपयोग करने से पहले चेहरे को फेसवॉश आदि से अच्छी तरह साफ कर लें।

#2 बाद में मॉइस्चराइजर न लगाना फेस पैक लगाते के बाद कई बार त्वचा शुष्क हो जाती है, फटने लग जाती है और उसमें मुंहासे हो जाते हैं। इसीलिए, जरूरी होता है कि आप पैक इस्तेमाल करने के तुरंत बाद मॉइस्चराइजर लगा लें। ऐसा न करने से त्वचा संवेदनशील हो जाती है और फेस पैक का सारा लाभ नहीं मिल पाता है। आपको ऐसा मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए, जो त्वचा को हाइड्रेट कर सके और आपकी त्वचा के अनुसार हो।

#3 फेस पैक का बार-बार उपयोग करना फेस पैक इस्तेमाल करना त्वचा को फायदा पहुंचाता है। हालांकि, इसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने की गलती बिलकुल नहीं करनी चाहिए। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, हफ्ते में एक बार फेस पैक लगाना ठीक है। अगर आप इसे इससे ज्यादा बार लगाते हैं तो आपकी त्वचा का प्राकृतिक तेल कम हो सकता है, जिससे त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है। इससे त्वचा संवेदनशील हो सकती है और मुंहासे भी हो सकते हैं।