NewsBytesExplainer: पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती, क्या आपको सस्ता मिलेगा ईंधन?

एक्साइज ड्यूटी सबसे पहले जानिए क्या होती है एक्साइज ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी एक तरह का अप्रत्यक्ष कर है, जो देश के भीतर उत्पादित होने वाले सामानों पर लगाया जाता है। फिलहाल ये शराब, पेट्रोलियम उत्पाद और कुछ लग्जरी सामानों पर लगाई जाती है। केंद्र सरकार पेट्रोल-डीजल पर प्रति लीटर के हिसाब से निश्चित एक्साइज ड्यूटी वसूलती है। आमतौर पर ये सरकार की कमाई का तरीका होता है, इसलिए सरकार इसमें कटौती करके आम जनता को राहत दे सकती है या इसे बढ़ाकर आय में वृद्धि कर सकती है।

वजह सरकार ने क्यों घटाई एक्साइज ड्यूटी? दरअसल, ईरान युद्ध के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल को पार कर गई हैं। युद्ध से पहले कीमतें 60-65 डॉलर प्रति बैरल के आसपास थीं। इस वजह से तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) की लागत भी बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कीमतें बढ़ने से OMC को एक लीटर पेट्रोल या डीजल पर 30 रुपये का नुकसान हो रहा है। इसीलिए OMC को राहत देने के लिए ये कदम उठाया गया है।

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फायदा आपको क्या होगा फायदा? एक्साइज ड्यूटी में कटौती का सीधा फायदा ग्राहकों को नहीं मिलेगा। यानी फिलहाल पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि, ग्राहकों के लिए इसे अप्रत्यक्ष राहत माना जा सकता है, चूंकि अगर सरकार OMC को राहत नहीं देती, तो वे अंतत: पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ाने पर मजबूर हो सकती थीं, जिसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ता। इस कटौती से OMC को हो रहे नुकसान की भरपाई होगी।

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निर्धारण कैसे तय होती हैं पेट्रोल-डीजल की कीमतें? पेट्रोल-डीजल की कीमतें सीधे सरकार तय नहीं करती। तेल कंपनियां कच्चे तेल की कीमत और मुनाफे के आधार पर दाम तय करती हैं। पेट्रोल-डीजल की कीमतें 4 अलग-अलग शुल्कों से तय होती हैं- कच्चे तेल की कीमत, केंद्र सरकार द्वारा लगाई जाने वाली एक्साइज ड्यूटी, डीलर का कमिशन और शुल्क और वैल्यू एडेड टैक्स यानी VAT। VAT की दर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है। राज्यों के पास इन्हें कम या ज्यादा करने का अधिकार होता है।

उदाहरण सरकार पेट्रोल-डीजल पर कितना टैक्स लगाती है? एक लीटर पेट्रोल पर केंद्र सरकार 1.40 रुपये बेसिक एक्साइज ड्यूटी, 3 रुपये विशेष एक्साइज ड्यूटी (कटौती से पहले 13 रुपये), 2.5 रुपये कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर और 5 रुपये अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (सड़क और अवसंरचना उपकर) लगाती है। इसी तरह एक लीटर डीजल पर 1.80 रुपये बेसिक एक्साइज ड्यूटी, 0 रुपये विशेष एक्साइज ड्यूटी (कटौती से पहले 10 रुपये), 4 रुपये कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर और 2 रुपये अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (सड़क और अवसंरचना उपकर) लगाती है।