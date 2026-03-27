ईरान युद्ध के बीच सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर घटाई एक्साइज ड्यूटी

ईरान युद्ध के बीच सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर घटाई एक्साइज ड्यूटी

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:57 am Mar 27, 202608:57 am

क्या है खबर?

ईरान युद्ध के बीच आज केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले एक्साइज टैक्स में बड़ी कटौती की है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल दोनों पर 10-10 रुपये प्रति लीटर की कमी की है। इस फैसले के बाद पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी घटकर 3 रुपये प्रति लीटर रह गई है, जबकि डीजल पर यह पूरी तरह खत्म कर दी गई है। माना जा रहा है कि इससे आम लोगों को महंगाई से कुछ राहत मिल सकती है।