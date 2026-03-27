ईरान युद्ध के बीच सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर घटाई एक्साइज ड्यूटी
लेखन बिश्वजीत कुमार
Mar 27, 2026 08:57 am
क्या है खबर?
ईरान युद्ध के बीच आज केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले एक्साइज टैक्स में बड़ी कटौती की है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल दोनों पर 10-10 रुपये प्रति लीटर की कमी की है। इस फैसले के बाद पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी घटकर 3 रुपये प्रति लीटर रह गई है, जबकि डीजल पर यह पूरी तरह खत्म कर दी गई है। माना जा रहा है कि इससे आम लोगों को महंगाई से कुछ राहत मिल सकती है।
असर
वैश्विक तनाव और तेल सप्लाई पर असर
यह फैसला ऐसे समय लिया गया है जब ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। होर्मुज स्ट्रेट पर रुकावट के कारण तेल की सप्लाई पर असर पड़ रहा है, जिससे दुनिया में ऊर्जा संकट गहराने की आशंका है। यह रास्ता दुनिया की करीब 20-25 मिलियन बैरल रोज की सप्लाई के लिए अहम है। भारत भी पहले अपने कुल तेल आयात का लगभग 12 से 15 प्रतिशत हिस्सा इसी रास्ते से मंगाता रहा है।