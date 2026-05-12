CBI करेगी सुवेंदु अधिकारी के PA की हत्या की जांच

CBI करेगी सुवेंदु अधिकारी के PA की हत्या की जांच, 7 सदस्यीय SIT का गठन

लेखन गजेंद्र 11:21 am May 12, 202611:21 am

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक (PA) चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी गई है। यह कदम बंगाल सरकार की सिफारिश के बाद उठाया गया है। अब कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा आवश्यक अधिसूचना जारी होने के बाद CBI औपचारिक रूप से जांच शुरू करेगी। जांच के लिए 7 सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है, जिसका नेतृत्व पुलिस उपमहानिरीक्षक (DIG) रैंक के अधिकारी करेंगे।