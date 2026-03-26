नायरा एनर्जी ने बढ़ाई पेट्रोल-डीजल की कीमतें

देश में अब इस तेल कंपनी ने 5.30 रुपये प्रति लीटर बढ़ाई पेट्रोल की कीमत

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:32 pm Mar 26, 202601:32 pm

क्या है खबर?

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के बीच भारत की निजी ईंधन कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने पेट्रोल के दाम 5.30 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ाए हैं। इस फैसले का असर आम लोगों पर पड़ रहा है और कई शहरों में ईंधन महंगा हो गया है, जिससे लोग नाराज हैं।