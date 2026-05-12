गूगल डाउन होने से उसकी कई सेवाएं बाधित हो गईं

गूगल की सेवाएं अचानक हुईं ठप, हजारों यूसर्ज को हुई परेशानी

क्या है खबर?

भारत में गूगल डाउन होने से हजारों यूजर्स को इसका उपयोग करने में परेशानी हुई। इसकी शिकायतों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भर गए। इनमें से कई को ऐरर मैसेज, खाली पेज या सर्च परिणाम ठीक से लोड न होने जैसी समस्याएं दिखाई दीं। सुबह लगभग 10:23 बजे तक आउटेज ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म डाउनडिटेक्टर पर 3,300 से अधिक शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें सर्च इंजन को एक्सेस न कर पाने से संबंधित 200 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं।