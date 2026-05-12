'धुरंधर' के बाद रणवीर सिंह निभाने जा रहे सबसे अलग किरदार, 3 किस्तों में होगा निर्माण
क्या है खबर?
रणवीर सिंह की 'धुरंधर' फ्रैंचाइजी दर्शकों का दिल पूरी तरह से जीत चुकी है। अब फैंस को अभिनेता की अगली परियोजनाओं का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि 'धुरंधर' ने रणवीर ने अपने फैंस की उम्मीदों को अपने प्रति काफी बढ़ा दिया है। इस बीच, अपडेट है कि वह अपने करियर का सबसे अलग और भव्य किरदार निभाने जा रहे हैं। पहली बार होगा जब वह इश दिशा में कदम उठाएंगे। यह अपडेट बेशक उनके फैंस को खुश कर देगा।
परियोजना
'भगवान शिव' के किरदार में दिखेंगे रणवीर
पिंकविला के अनुसार, रणवीर ने अमीश त्रिपाठी के प्रोडक्शन बैनर 'मां कसम फिल्म्स' के तहत उनकी फिल्म 'द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा' के अधिकार हासिल किए हैं। वह इस पौराणिक गाथा को एक भव्य सिनेमाई त्रयी के रूप में विकसित करने जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने बिरला स्टूडियोज से हाथ मिलाया है। फिलहाल परियोजना लेखन चरण में है। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म में रणवीर 'भगवान शिव' का किरदार निभाएंगे। अन्य कलाकारों को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।
शूटिंग
2028 से शूटिंग शुरू होने की उम्मीद
सूत्र ने कहा, "रणवीर लंबे समय से मेलुहा को बड़े पर्दे पर लाना चाहते थे। हाल ही में अधिग्रहण हुआ है और परियोजना अब आधिकारिक तौर पर विकास के चरण में है। निर्माता इस फ्रैंचाइजी को एक दीर्घकालिक सिनेमाई ब्रह्मांड के रूप में देख रहे हैं और योजना 3 फिल्मों में कहानी सुनाने की है। पहले भाग की शूटिंग 2028 में शुरू होने की उम्मीद है।" फिलहाल रणवीर के पास 'प्रलय' और आदित्य धर की एक अन्य फिल्म भी है।