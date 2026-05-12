रणवीर सिंह ने अगली फिल्म की तैयारी शुरू की

'धुरंधर' के बाद रणवीर सिंह निभाने जा रहे सबसे अलग किरदार, 3 किस्तों में होगा निर्माण

लेखन ज्योति सिंह 11:20 am May 12, 202611:20 am

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' फ्रैंचाइजी दर्शकों का दिल पूरी तरह से जीत चुकी है। अब फैंस को अभिनेता की अगली परियोजनाओं का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि 'धुरंधर' ने रणवीर ने अपने फैंस की उम्मीदों को अपने प्रति काफी बढ़ा दिया है। इस बीच, अपडेट है कि वह अपने करियर का सबसे अलग और भव्य किरदार निभाने जा रहे हैं। पहली बार होगा जब वह इश दिशा में कदम उठाएंगे। यह अपडेट बेशक उनके फैंस को खुश कर देगा।