आयतुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार की रस्में शुरू हो गई हैं

4 महीने बाद क्यों हो रहा खामेनेई का अंतिम संस्कार, कहां रखा गया था शव?

लेखन आबिद खान 05:02 pm Jul 03, 202605:02 pm

क्या है खबर?

ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार की रस्में शुरू हो गई हैं। इस दौरान ईरान के कई शहरों में कार्यक्रम आयोजित होंगे। 9 जुलाई को उन्हें उनके गृह नगर मशहद में दफनाया जाएगा। ये ईरान के इतिहास के सबसे बड़े राजकीय अंतिम संस्कारों में से एक है। खामेनेई इसी साल 28 फरवरी को अमेरिका-इजरायल के हमले में मारे गए थे। आइए जानते हैं उनका अंतिम संस्कार इतनी देरी से क्यों हो रहा है।