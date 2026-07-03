राजकुमार हिरानी की सीरीज 'प्रीतम एंड पेड्रो' में संजय दत्त का कैमियो, मिलेगा एक और तोहफा

पुर्नमिलन

'प्रीतम एंड पेड्रो' में 'मुन्नाभाई MBBS' की एंट्री

बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, पता चला है कि सीरीज के एक दृश्य में दत्त दिखाई देते हैं, जो काफी मजेदार है। इस तरह यह सीरीज हिरानी और दत्त के लगभग 11 साल से ज्यादा समय के पुर्नमिलन का प्रतीक बन गई है। दोनों ने मिलकर 'मुन्नाभाई MBBS' (2003) और 'लगे रहो मुन्नाभाई' (2006) में काम किया था। इसके बाद, आमिर खान अभिनीत फिल्म 'पीके' (2014) में दत्त ने कैमियो किया था। तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल रहीं।