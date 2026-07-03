अरट्टई ने बंद किया यूजरनेम फीचर

व्हाट्सऐप पर सरकार की सख्ती के बाद अरट्टई ने बंद किया यूजरनेम फीचर

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:51 am Jul 03, 202610:51 am

क्या है खबर?

व्हाट्सऐप के यूजरनेम फीचर पर सरकार की रोक के बाद अब जोहो के मैसेजिंग प्लेटफॉर्म अरट्टई ने भी बड़ा फैसला लिया है। कंपनी के सह-संस्थापक श्रीधर वेम्बू ने कहा है कि अरट्टई अपने यूजरनेम आधारित अकाउंट फीचर को बंद करेगा। उन्होंने बताया कि यह कदम नए नियामकीय नियमों का पालन करने के लिए उठाया जा रहा है। हालांकि, कंपनी ने अभी यह नहीं बताया कि यह बदलाव कब से लागू किया जाएगा और किस चरण में पूरा होगा।