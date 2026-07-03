सलमान खान फायरिंग केस में अनमोल बिश्नोई का बड़ा दांव, कोर्ट से लगाई आत्मसमर्पण की गुहार

मंजूरी

अनमोल ने मकोका कोर्ट से मांगी प्रोडक्शन वारंट की मंजूरी

अर्जी में अनमोल ने कहा कि वो फिलहाल एक NIA मामले में न्यायिक हिरासत में है, जिसके चलते अदालत के आदेश के बिना वो मुंबई की विशेष MCOCA कोर्ट में पेश नहीं हो सकता, इसलिए उसने तिहाड़ जेल प्रशासन के नाम प्रोडक्शन वारंट जारी करने की मांग की है। उसका कहना है कि इससे उसका सरेंडर औपचारिक रूप से दर्ज हो सकेगा और आगे की रिमांड प्रक्रिया कोर्ट में पेश होकर या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरी की जा सकेगी।