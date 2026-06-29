अयातुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे बिहार के राज्यपाल और विदेश राज्य मंत्री

बुलावा

ईरानी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को भेजा है बुलावा

पिछले दिनों ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंतिम संस्कार में शामिल होने का बुलावा भेजा था। अली खामेनेई का अंतिम संस्कार कार्यक्रम 4 जुलाई से शुरू होगा और 9 जुलाई को खामेनेई के गृह नगर मशहद में उनको दफनाने के साथ समाप्त होगा। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने पहले से ही लगभग इन्हीं तारीखों के आसपास एक बड़े बहुराष्ट्रीय दौरे की योजना बना रखी है, जिसकी वजह से वह समारोह में शामिल नहीं होंगे।