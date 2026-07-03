अपने पिता अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में नहीं शामिल होंगे मोजतबा

अपने पिता अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में नहीं शामिल होंगे मोजतबा, सामने आया ये कारण

लेखन गजेंद्र 10:42 am Jul 03, 202610:42 am

क्या है खबर?

ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में उनके बेटे और ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई शामिल नहीं होंगे। इंडिया टुडे ने भारत में खामेनेई के प्रतिनिधि अयातुल्ला हकीम इलाही के हवाले से यह बात कही। उन्होंने कहा कि मोजतबा के सार्वजनिक रूप से उपस्थित होने की संभावना नहीं है, क्योंकि अधिकारी उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते। शुक्रवार को अली खामेनेई के अंतिम संस्कार का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है।