सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है

लोगों को सरकार का गुलाम बनाया जा रहा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?

लेखन आबिद खान 11:21 am Jul 03, 202611:21 am

क्या है खबर?

बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार के फैसलों का विरोध करना या उसके खिलाफ नारेबाजी करना किसी नागरिक को किसी क्षेत्र से निकालने का आधार नहीं हो सकता। कोर्ट की ये टिप्पणी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) के राज्य महासचिव सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी के खिलाफ जारी निष्कासन आदेश को लेकर आई है। कोर्ट ने कहा कि नागरिकों को सरकार के फेसलों के खिलाफ विरोध और आंदोलन करने का अधिकार है।