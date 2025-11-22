दुबई एयर शो में तेजस विमान उड़ा रहे विंग कमांडर नमांश स्याल कौन थे?

पिता नमांश के पिता वायुसेना में रहे, पत्नी भी पायलट नमांश के पिता जगन्नाथ भी वायुसेना में अधिकारी रहे हैं और बाद में हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग से प्रधानाचार्य पद से सेवानिवृत्त हुए। 2014 में नमांश की शादी अफशां से हुई थीं। अफशां भी वायुसेना में पायलट हैं और फिलहाल एक कोर्स के लिए कोलकाता में हैं। उनकी एक बेटी भी है। उनकी मां गृहिणीं है और एक बहन भी है। वर्तमान में नमांश की तैनाती हैदराबाद एयरबेस पर थी।

रिपोर्ट नमांश को मिग-21 से लेकर सुखाई विमान उड़ाने का था अनुभव नमांश ने सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा से अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की थी। उन्हें 24 दिसंबर, 2009 को वायुसेना में कमीशन दिया गया था। नमांश के पास मिग-21 और सुखोई Su-30MKI जैसे विमानों को उड़ाने का अनुभव था। नमांश के रिश्तेदार रमेश कुमार ने बताया, "नमांश के माता-पिता इस समय तमिलनाडु में कोयंबटूर के पास सुलूर वायुसेना स्टेशन पर हैं। उनके पिता जगन्नाथ स्याल भारतीय सेना की मेडिकल कोर में कार्यरत थे।"