दुबई एयर शो में तेजस विमान उड़ा रहे विंग कमांडर नमांश स्याल कौन थे?
क्या है खबर?
भारतीय वायुसेना का तेजस लड़ाकू विमान दुबई एयर शो में दुर्घटना का शिकार हो गया है। इस विमान को विंग कमांडर नमांश स्याल उड़ा रहे थे। वे भी इस दुखद हादसे में मारे गए हैं। 34 वर्षीय नमांश हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवां उपमंडल में आने वाले पटियालकड़ गांव के रहने वाले थे। वह 19 साल की उम्र में ही वायुसेना में भर्ती हुए थे। आइए नमांश के बारे में जानते हैं।
पिता
नमांश के पिता वायुसेना में रहे, पत्नी भी पायलट
नमांश के पिता जगन्नाथ भी वायुसेना में अधिकारी रहे हैं और बाद में हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग से प्रधानाचार्य पद से सेवानिवृत्त हुए। 2014 में नमांश की शादी अफशां से हुई थीं। अफशां भी वायुसेना में पायलट हैं और फिलहाल एक कोर्स के लिए कोलकाता में हैं। उनकी एक बेटी भी है। उनकी मां गृहिणीं है और एक बहन भी है। वर्तमान में नमांश की तैनाती हैदराबाद एयरबेस पर थी।
रिपोर्ट
नमांश को मिग-21 से लेकर सुखाई विमान उड़ाने का था अनुभव
नमांश ने सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा से अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की थी। उन्हें 24 दिसंबर, 2009 को वायुसेना में कमीशन दिया गया था। नमांश के पास मिग-21 और सुखोई Su-30MKI जैसे विमानों को उड़ाने का अनुभव था। नमांश के रिश्तेदार रमेश कुमार ने बताया, "नमांश के माता-पिता इस समय तमिलनाडु में कोयंबटूर के पास सुलूर वायुसेना स्टेशन पर हैं। उनके पिता जगन्नाथ स्याल भारतीय सेना की मेडिकल कोर में कार्यरत थे।"
मुख्यमंत्री
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जताई संवेदना
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लिखा, 'दुबई एयर शो में हुए तेजस विमान हादसे में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के वीर सपूत नमांश स्याल जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद और हृदयविदारक है। देश ने एक बहादुर, कर्तव्यनिष्ठ और साहसी पायलट खो दिया है। शोकाकुल परिवारजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट करता हूँ। वीर सपूत नमांश जी की अदम्य वीरता, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्रसेवा के प्रति समर्पण को हृदय से नमन।'
हादसा
कैसे हुआ हादसा?
बीते दिन संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के दुबई में एयर शो के दौरान तेजस लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हादसे का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें देखा जा सकता है कि विमान कलाबाजियां दिखाते हुए अचानक जमीन पर आ गिरा और आग के गोले में बदल गया। ये हादसा दुबई वर्ल्ड सेंट्रल स्थित अल-मकतूम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दोपहर 2:10 बजे हुआ था। वायुसेना ने जांच के आदेश दिए हैं।