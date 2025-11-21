दुबई में एयर शो के दौरान तेजस लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त, पायलट की मौत
क्या है खबर?
संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के दुबई में एयर शो के दौरान शुक्रवार को एक तेजस लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में पायलट की मौत हो गई है। हादसा दुबई वर्ल्ड सेंट्रल स्थित अल-मकतूम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दोपहर 2:10 बजे हुआ था। घटना के समय हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) का तेजस विमान दर्शकों के लिए उड़ान प्रदर्शन कर रहा था, तभी वह जमीन पर गिर गया और घना धुआं छा गया। घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं।
ट्विटर पोस्ट
हादसे का वीडियो
Terrible News of India’s Tejas crashing in Dubai Air show. No ejection by pilot spotted. Heartbreaking scene. Via @zone5aviation— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) November 21, 2025
pic.twitter.com/Uq6paQcIG1
हादसा
भारतीय वायुसेना ने बयान दिया
घटना की पुष्टि करते हुए, एक भारतीय वायुसेना अधिकारी ने कहा, "दुबई एयर शो में आज हवाई प्रदर्शन के दौरान एक तेजस विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वायुसेना पायलट के शोकाकुल परिवार के साथ खड़ी है। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी गठित की गई है।" घटना के समय मौके पर महिलाएं और बच्चों सहित कई लोग मौजूद थे। तेजस लड़ाकू विमान हवा से नीचे आते ही आग के बीच में घिरा दिख रहा है।
जांच
तेजस के साथ इस साल दूसरी घटना
तेजस लड़ाकू विमान के साथ इस साल यह दूसरी घटना हुई है। पिछले साल मार्च में राजस्थान के जैसलमेर के पास एक तेजस विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हालांकि, उसमें पायलट सुरक्षित बच गया था। बता दें कि दुबई द्विवार्षिक दुबई एयर शो की मेजबानी कर रहा था। यह आयोजन इस साल अमीरात और उसकी कम लागत वाली सहयोगी एयरलाइन फ्लाईदुबई से बड़े विमानों के ऑर्डर मिलने के कारण किया गया था।
विमान
भारत का पहला स्वदेशी विमान है तेजस
एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा डिज़ाइन और HAL द्वारा निर्मित, तेजस भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान है। इसमें एक विदेशी इंजन लगा है। भारतीय वायुसेना वर्तमान में तेजस लड़ाकू विमान के Mk1 संस्करण का उपयोग कर रही है और Mk1A संस्करण की आपूर्ति का इंतज़ार कर रही है। तेजस का AESA रडार एक साथ कई लक्ष्यों और ठिकानों को ट्रैक कर सटीक हमला कर सकता है।