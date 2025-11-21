दुबई में एयर शो के दौरान तेजस लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त, पायलट की मौत

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के दुबई में एयर शो के दौरान शुक्रवार को एक तेजस लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में पायलट की मौत हो गई है। हादसा दुबई वर्ल्ड सेंट्रल स्थित अल-मकतूम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दोपहर 2:10 बजे हुआ था। घटना के समय हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) का तेजस विमान दर्शकों के लिए उड़ान प्रदर्शन कर रहा था, तभी वह जमीन पर गिर गया और घना धुआं छा गया। घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं।

हादसा भारतीय वायुसेना ने बयान दिया घटना की पुष्टि करते हुए, एक भारतीय वायुसेना अधिकारी ने कहा, "दुबई एयर शो में आज हवाई प्रदर्शन के दौरान एक तेजस विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वायुसेना पायलट के शोकाकुल परिवार के साथ खड़ी है। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी गठित की गई है।" घटना के समय मौके पर महिलाएं और बच्चों सहित कई लोग मौजूद थे। तेजस लड़ाकू विमान हवा से नीचे आते ही आग के बीच में घिरा दिख रहा है।

जांच तेजस के साथ इस साल दूसरी घटना तेजस लड़ाकू विमान के साथ इस साल यह दूसरी घटना हुई है। पिछले साल मार्च में राजस्थान के जैसलमेर के पास एक तेजस विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हालांकि, उसमें पायलट सुरक्षित बच गया था। बता दें कि दुबई द्विवार्षिक दुबई एयर शो की मेजबानी कर रहा था। यह आयोजन इस साल अमीरात और उसकी कम लागत वाली सहयोगी एयरलाइन फ्लाईदुबई से बड़े विमानों के ऑर्डर मिलने के कारण किया गया था।