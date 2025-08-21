दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा कौन हैं?

वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी सतीश गोलचा को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। फिलहाल वे तिहाड़ जेल के DG का पद संभाल रहे हैं। इससे पहले SBK सिंह को पुलिस कमिश्नर बनाया गया था। वह महज 20 दिन ही इस पद पर रहे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के बाद उन्हें हटा दिया गया है। आइए नए कमिश्नर गोलचा के बारे में जानते हैं।

IPS 1992 बैच के IPS अधिकारी हैं गोलचा गोलचा का जन्म 30 अप्रैल, 1967 को हुआ है। वे 1992 बैच के अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश (AGMUT) कैडर के IPS अधिकारी है। उनके 2 बेटे हैं। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, उनके एक बेटे का खुद का स्टार्टअप है। उन्होंने पिछले साल 1 मई, 2024 को तिहाड़ जेल के महानिदेशक का कार्यभार संभाला था। वे अरुणाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) सहित महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं।

दिल्ली दिल्ली में संभाल चुके हैं कई अहम जिम्मेदारियां गोलचा इससे पहले दिल्ली में ही कई अहम पदों पर रह चुके हैं। उन्होंने दिल्ली पुलिस में विशेष पुलिस आयुक्त (कानून और व्यवस्था), विशेष आयुक्त (खुफिया), पुलिस उपायुक्त और संयुक्त आयुक्त के रूप में भी काम किया है। गोलचा ने 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान विशेष पुलिस आयुक्त, कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी भी संभाली थी। वे तिहाड़ जेल, मंडोली और रोहिणी जेलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने की दिशा में काम कर रहे थे।

पुराने कमिश्नर 20 दिन में ही हटाए गए SBK सिंह 31 जुलाई को गृह मंत्रालय ने वरिष्ठ IPS अधिकारी SBK सिंह को दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर बनाया था। सिंह 1988 बैच के IPS अधिकारी हैं। उन्हें 1 अगस्त से दिल्ली पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। वे संजय अरोड़ा की जगह दिल्ली पुलिस कमिश्नर बने थे, जो 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो गए थे। सिंह इससे पहले दिल्ली में होमगार्ड्स के डायरेक्टर जनरल के पद पर कार्यरत थे। उनसे पहले राकेश अस्थाना दिल्ली पुलिस कमिश्नर थे।