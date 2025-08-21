हमले के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा में बदलाव, जनसुनवाई में अब होगी नई व्यवस्था
क्या है खबर?
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को जनसुनवाई के दौरान हुए हमले के बाद उनकी सुरक्षा में बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री गुप्ता को Z श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है, लेकिन उनके सिविल लाइंस स्थित कैंप कार्यालय (जनसेवा सदन) में दिल्ली पुलिस के साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के जवान भी सुरक्षा संभालेंगे। प्रत्येक सप्ताह बुधवार को होने वाली जनसुनवाई में भी नई सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। अब मुख्यमंत्री गुप्ता के पास पहुंचना आसान नहीं होगा।
व्यवस्था
क्या की गई है नई व्यवस्था?
नई व्यवस्था के तहत आवास पर CRPF के जवान तैनात रहेंगे। बुधवार को सुबह 8 से 10 बजे तक होने वाली जनसुनवाई में आने शिकायतकर्ताओं की शिकायत की जांच की जाएगी। शिकायकर्ता के प्रोफाइल की जांच होगी और शिकायत पहले ही ले ली जाएगी। मुख्यमंत्री और शिकायतकर्ता के बीच दूरी रहेगी और कोई सीधे उनके संपर्क में नहीं आएगा। शिकायतकर्ता की भी अच्छे से जांच की जाएगी। उसे कोई भी सामान ले जाने की मनाही होगी।
घटना
क्या है मामला?
बुधवार को जनसुनवाई के दौरान गुजरात के राजकोट के रहने वाले राजेशभाई खिमजीभाई सकारिया ने मुख्यमंत्री गुप्ता से मुलाकात की और अचानक उन पर हमला कर दिया। साकरिया ने मुख्यमंत्री का हाथ पकड़कर खींचा, जिससे उनका सिर मेज पर लड़ गया। उनको थप्पड़ मारे और गाली-गलौज भी की। पुलिस ने आरोपी को 5 दिन की हिरासत में लिया है। आरोपी पशु प्रेमी बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस आरोपी को राजकोट भी ले जाएगी।