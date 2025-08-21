दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव

हमले के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा में बदलाव, जनसुनवाई में अब होगी नई व्यवस्था

लेखन गजेंद्र 11:40 am Aug 21, 202511:40 am

क्या है खबर?

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को जनसुनवाई के दौरान हुए हमले के बाद उनकी सुरक्षा में बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री गुप्ता को Z श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है, लेकिन उनके सिविल लाइंस स्थित कैंप कार्यालय (जनसेवा सदन) में दिल्ली पुलिस के साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के जवान भी सुरक्षा संभालेंगे। प्रत्येक सप्ताह बुधवार को होने वाली जनसुनवाई में भी नई सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। अब मुख्यमंत्री गुप्ता के पास पहुंचना आसान नहीं होगा।