अमेरिकी मध्यावधि चुनावों में ट्रंप की हार-जीत का भारत पर क्या होगा असर?

अगर प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन पार्टी हारती है, तो डेमोक्रेटिक सांसदों को कई अहम समितियों की अध्यक्षता मिलेगी। ऐसा हुआ तो विदेश मामलों की समिति (HFH) के अध्यक्ष डेमोक्रेट ग्रेगरी मीक्स बन सकते हैं।

वे अमेरिका-भारत साझेदारी के समर्थक रहे हैं और उन्होंने भारत के साथ संबंधों को लेकर ट्रंप प्रशासन की खुलकर आलोचना की है।

कैलिफोर्निया की डेमोक्रेट प्रतिनिधि सिडनी कामलागर-डोव भी भारत समर्थक हैं, जिन्हें HFH की दक्षिण एशिया उपसमिति का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है।