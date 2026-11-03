भारी मशीनें, नकली सांचे और 4 राज्यों में नेटवर्क; कैसे पकड़ाया नकली सिक्के बनाने वाला गिरोह?

इधर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सूचना मिली कि 8 सितंबर को एक शख्स मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास नकली सिक्के पहुंचाने वाला है।

पुलिस ने यहां से पारस जैन को पकड़ा, जिसकी कार से 20 रुपये के 5,000 नकली सिक्के बरामद किए गए।

पूछताछ में जैन ने बताया कि उसने ये नकली सिक्के उपकार लूथरा से लिए थे। उपकार ने एक लाख रुपये कीमत के ये सिक्के पारस को 70,000 रुपये में दिए थे।