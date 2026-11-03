'काली खेती' का रूह कंपाने वाला टीजर जारी, खौफनाक अभिशाप की कहानी लाए जैकी श्रॉफ 

टीजर की शुरुआत एक ऐसे गांव से होती है, जहां रात का अंधेरा फैलता ही रहस्यमयी डरावनी शक्ति जाग उठती है जो इंसान नहीं है। उसके प्रभाव से गांव के खेत रहस्यमयी तरीके से लोगों का 'खून पीने लगे हैं।

इसी शैतानी ताकत की खोज-पड़ताल करने का जिम्मा जैकी का किरदार उठाता है। कुल मिलाकर टीजर पारिवारिक इतिहास, पुश्तैनी अभिशापों और जमीन के नीचे दबे खौफनाक राज की कहानी उजागर करता है।

फिल्म 20 नवंबर, 2026 को सिनेमाघरों में आएगी।