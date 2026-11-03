व्यक्ति ने शर्त के लिए पूरी की 4 धाम यात्रा

दोस्त से शर्त जीतने के लिए बैंक कर्मचारी ने भूखे-प्यासे पूरी की 4 धाम यात्रा

लेखन सयाली 01:14 pm Nov 03, 202601:14 pm

क्या है खबर?

दोस्त अक्सर शर्तें लगाते रहते हैं, जो कभी मस्ती के लिए तो कभी एक दूसरे की टांग खींचने के लिए होती हैं। हालांकि, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के एक कर्मचारी के दोस्त ने उन्हें ऐसी शर्त पूरी करने को कहा, जो हर हिन्दू का सपना होती है। इस कर्मचारी ने दोस्त से शर्त जीतने के लिए बिना कुछ खाए 4 धाम की यात्रा पूरी की। इसके बाद वह वायरल हो गए हैं और लोगों का दिल जीत रहे हैं।